Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина

Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки на резиденцию Путина

Tекст: Катерина Туманова

«Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

«Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.