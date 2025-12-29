Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.15 комментариев
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге в 2026 году
В сентябре 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодежи. Указ о проведении мероприятия подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В тексте указа отмечается, что фестиваль организуется «в целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества».
Функции оператора по финансовому обеспечению и организации фестиваля возложены на АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи».
Ранее фестиваль планировалось провести в Красноярске, но власти Красноярского края обратились в администрацию президента с просьбой перенести мероприятие на 2028 год, чтобы приурочить событие к 400-летию Красноярска и завершить масштабное обновление городской инфраструктуры.