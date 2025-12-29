Грушко сообщил о попытках Киева и Запада сорвать мирный процесс

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Киев и его западные кураторы намеренно пытаются сорвать переговорный процесс по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

По словам Грушко, речь идет о действиях, которые принимают «очень острые формы» и напрямую направлены против мирного диалога.

При этом он выделил роль Британии, чье влияние особенно заметно в характере подобных акций. В качестве примера дипломат привел ночную атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Грушко подчеркнул: «Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс». Также он отметил, что Киев действует в тесном взаимодействии с западными кураторами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим регулярно прибегает к провокациям сразу после начала стадии принятия решений в мирных переговорах по конфликту на Украине.

Президент США Дональд Трамп дал совет киевскому режиму заключить сделку сейчас. Переговоры на территории Соединённых Штатов с участием Трампа и Зеленского оставили много аспектов украинского конфликта неурегулированными.

На переговорах по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, сообщил Трамп.