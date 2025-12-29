Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.4 комментария
Замглавы МИД РФ отметил, что атаки БПЛА были нацелены на срыв переговоров по окончанию конфликта на Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Киев и его западные кураторы намеренно пытаются сорвать переговорный процесс по украинскому урегулированию, передает ТАСС.
По словам Грушко, речь идет о действиях, которые принимают «очень острые формы» и напрямую направлены против мирного диалога.
При этом он выделил роль Британии, чье влияние особенно заметно в характере подобных акций. В качестве примера дипломат привел ночную атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Грушко подчеркнул: «Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс». Также он отметил, что Киев действует в тесном взаимодействии с западными кураторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим регулярно прибегает к провокациям сразу после начала стадии принятия решений в мирных переговорах по конфликту на Украине.
Президент США Дональд Трамп дал совет киевскому режиму заключить сделку сейчас. Переговоры на территории Соединённых Штатов с участием Трампа и Зеленского оставили много аспектов украинского конфликта неурегулированными.
На переговорах по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, сообщил Трамп.