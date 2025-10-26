Мэру Гюмри предъявили обвинение за призывы к союзу с Россией

Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.8 комментариев
Мэру города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение после его заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении, сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян.
Мэру города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение после его заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении, передает РИА «Новости».
Адвокат Гукасяна Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы квалифицировали высказывания мэра как публичный призыв к отказу от суверенитета страны.
«Во-первых, мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность», – заявила адвокат.
По ее мнению, данное уголовное дело – проявление политического преследования.
Гукасян заявлял журналистам, что Армении, сохраняя суверенитет, следует формировать союз с Россией для защиты от турецкой угрозы. Адвокат замечает, что подобная логика может быть применена и в отношении публичных обсуждений возможного вступления Армении в Европейский союз, однако правоохранительные органы сосредоточились именно на заявлениях о России.
Юрист связывает возбуждение нового дела против мэра с распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна об отстранении Гукасяна от политики, а команда защиты планирует добиваться справедливости всеми возможными способами.
Ранее мэра также обвинили в получении взятки, хотя, по словам адвоката Арамаиса Айрапетяна, большинство эпизодов, указанных в обвинении, касаются периода, когда Гукасян еще не возглавлял городскую администрацию.
Антикоррупционный суд Армении избрал для мэра Гюмри Вардана Гукасяна меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
Полиция применяла силу против собравшихся у здания мэрии Гюмри, чтобы освободить вход и задержать мэра.