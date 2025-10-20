Полиция применила силу к протестующим у мэрии Гюмри в Армении

Tекст: Вера Басилая

На фоне попытки задержания оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна возле мэрии собрались тысячи жителей, начались столкновения с полицией. Полиция применила силу против собравшихся у здания мэрии Гюмри, чтобы освободить вход и задержать мэра Вардана Гукасяна, передает ТАСС.

По данным местных новостных порталов, силовики проводят задержания, а сам Гукасян остается внутри здания и заявил о готовности выйти вместе с правоохранителями.

Сторонники мэра собрались у муниципалитета, чтобы помешать его задержанию сотрудниками полиции и Антикоррупционного комитета Армении, который возбудил против Гукасяна уголовное дело о даче взятки в крупных размерах. В городе начались потасовки между гражданами и силовиками, к зданию стянуто большое количество правоохранителей, включая спецназ и сотрудников Службы национальной безопасности.

Горожане скандируют лозунги в поддержку мэра, а сам Гукасян опубликовал обращение, в котором призвал жителей «отстоять независимость города» и право избирать и защищать своего мэра. Внутри здания, кроме полиции, находятся также представители спецслужб. Ситуация в центре второго по величине города Армении остается крайне напряженной.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил дело по факту призывов католикоса к протестам против Пашиняна.

Представители духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви были задержаны в рамках расследования дела о воздействии на участников собраний.

До этого в Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри.