ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке Херсонской области
Украинские войска нанесли удары по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале написал: «В Новой Каховке в результате обстрела сгорели пять торговых точек на продуктовом рынке. Пострадавших нет».
Также, по словам Сальдо, в населенном пункте Райское в результате обстрела повреждено административное здание территориального управления. В селе Обрывка беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом, однако никто не пострадал.
На прошлой неделе Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по легковому автомобилю в Новой Каховке погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что один работник «Херсонэнерго» погиб, еще трое получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы, еще два получили ранения.