В Мариуполе открыли восстановленный спорткомплекс «Портовик»

Tекст: Дарья Григоренко

Комплекс серьезно пострадал в ходе боевых действий в 2022 году, но его восстановили за несколько месяцев: работы стартовали в марте 2024 года. На открытии жителям вручили первые значки ГТО в Донецкой Народной Республике, а также прошел товарищеский матч воспитанников спортшколы «Олимпия» Мариуполя.

«Отличная инфраструктура. Здесь можно будет играть и в футбол, и в баскетбол, и в настольный теннис, заниматься борьбой – практически все виды спорта, которые в Мариуполе всегда активно развивались. Хочу всех поздравить с этим знаменательным событием, потому что спорт – это жизнь, это будущее, это всегда постановка целей и их достижение», – сказал Якушев.

Также Якушев добавил, что город заметно преображается: с каждой новой поездкой становятся видны колоссальные изменения благодаря труду федеральных и региональных властей.

В свою очередь Пушилин отметил важность восстановления разрушенного стадиона. «Теперь мы сможем растить здесь чемпионов. Для Донецкой Народной Республики это возможность внести вклад в хорошее здоровье, правильные привычки и все, что с этим связано. Мы делаем ставку на здоровье, мы делаем ставку на нашу молодежь», – подчеркнул он.

На церемонии политики осмотрели обновленные футбольные поля, теннисный корт, залы для борьбы, бокса и настольного тенниса, а также игровой зал и другие помещения спорткомплекса. Руководители отметили высокое качество проведенных работ, и Якушев обратил внимание, что уже в день открытия зал был наполнен занимающимися спортом людьми.

Спорткомплекс «Портовик» был построен в 1970 году и сильно пострадал во время боевых действий: повреждены оказались кровля, фасады, футбольное поле, трибуны и освещение. Восстановительные работы, начавшиеся весной 2024 года, прошли в штатном режиме в рамках полномасштабного восстановления инфраструктуры города.