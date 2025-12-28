  • Новость часаЗеленский прибыл в США
    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    28 декабря 2025, 05:19

    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом развернул работы над АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Мы развернули сейчас работы», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что благодаря отмене ряда ограничений по финансированию удалось «запустить финансовые потоки» и вывести работу на новый уровень, «в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Заливка «первого бетона» для пятого блока АЭС была отложена на 2026 год из-за санкций США против Газпромбанка и его дочерних структур. АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками реализуется как первый российский атомный проект на территории Евросоюза. Строительная площадка станции находится примерно в ста километрах от Будапешта.

    27 декабря 2025, 13:58
    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

    Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые массированные удары России – это призыв к Украине садиться за стол переговоров, также они признаны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на субботу ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    «Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

    По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

    «С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

    Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

    «Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

    Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

    По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.

    27 декабря 2025, 11:40
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    26 декабря 2025, 17:45
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 12:02
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию

    Касаткин: Демонтаж железной дороги в Россию ударит по экономике Латвии

    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    @ Danny Gohlke/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что демонтаж железной дороги из Латвии в Россию ударит по латвийским доходам и отразится на дефицитном бюджете республики.

    По его словам, латвийская транзитная отрасль, включая порты, потеряет прибыль, а государство столкнется только с издержками от такого решения, передает РИА «Новости».

    Касаткин отметил также, что вопрос железнодорожного сообщения с Россией затрагивает не только латвийско-российские отношения, но и влияет на торговлю ЕС с рядом азиатских стран. Решение о демонтаже, по его мнению, может привести к долгосрочным негативным последствиям.

    Российский дипломат выразил надежду на то, что латвийские власти и бизнес проявят здравомыслие. «В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе – долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных «приготовлений», – заявил Касаткин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного.

    27 декабря 2025, 07:15
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    27 декабря 2025, 12:29
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина

    Военный эксперт Онуфриенко: Ликвидированный Капустин в РДК был медийной фигурой

    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Андрей Резчиков

    Основатель запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин был ликвидирован в результате атаки дрона-камикадзе, но он являлся медийной фигурой и не был реальным руководителем РДК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Капустин был уничтожен на Запорожском направлении в ночь на субботу.

    «Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) изначально не являлся реальным руководителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России), а был, скорее, медийной мелкой фигурой. Поэтому тратить на его уничтожение силы и средства российской глубинной разведки не было никакого смысла. РДК никогда не насчитывал даже полной роты», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    По мнению собеседника, Капустин был ликвидирован случайно в результате атаки дрона-камикадзе. «У FPV-дронов существует система распознавания лиц, но в условиях армейского камуфляжа и скрытого лица – особенно зимой – намеренная ликвидация представляется маловероятной», – рассуждает эксперт.

    Что касается будущего РДК, то его нет. «Этот корпус, как и другие подобные подразделения, в том числе существовавшие ранее на Украине иностранные и интернациональные легионы, сейчас вливают в штатные армейские группировки, где наравне с остальным пушечным мясом они будут гибнуть на фронте», – добавил Онуфриенко.

    По его словам, сегодня у киевской хунты «уже не то положение, при котором РДК могли бы пиариться с более или менее безнаказанным заходом на территорию Российской Федерации в международно признанных границах, как ранее это было при попытках проникнуть на территорию Брянской и Белгородской областей».

    «Сейчас речь идет о тотальном отступлении войск хунты, границы уже плотно закрыты, а местами создан пояс безопасности. Поэтому необходимость в РДК и таких как Капустин просто отпала, она себя не оправдала даже с точки зрения киевской медийки», – пояснил Онуфриенко.

    Об уничтожении 41-летнего Капустина на Запорожском направлении стало известно в субботу. Сначала эта информация появилась в украинских СМИ, а позже была подтверждена в РДК. По предварительным данным, ультраправый активист погиб в ходе выполнения боевой задачи после удара российского FPV-дрона.

    Капустин впервые получил известность как футбольный хулиган и организатор турниров ММА в России, Украине и Европе. Основанный им бренд White Rex выпускал одежду с завуалированной нацистской символикой. В 2017 году он переехал на Украину, где с 2021 года начал сотрудничать с местными спецслужбами.

    В 2023 году Капустин был заочно приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и совершение ряда других преступлений.

    Как заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, Капустина постигла участь предателя. «Запорожская область – гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», – сказал Рогов.

    27 декабря 2025, 16:10
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео, на котором в день празднования Рождества на Украине участники в языческих костюмах признались, что не знают, кто такой Иисус Христос.

    Захарова в Telegram-канале прокомментировала видео с празднования Рождества на Украине.

    В ролике запечатлены люди в масках козла, смерти и ангела, которые признаются, что не знают, кто такой Иисус Христос, а участие в праздновании связано со сбором средств для штурмовой бригады.

    «Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», – отметила Захарова.

    Власти Украины решили отмечать 7 января профессиональный праздник программистов вместо традиционного православного Рождества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти указывает на его озлобленность и неадекватность.

    27 декабря 2025, 18:42
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву

    Норвежец Карлсен нарушил шахматный этикет после проигрыша россиянину Артемьеву

    Tекст: Мария Иванова

    Норвежец Магнус Карлсен не расставил фигуры на доске после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам; он быстро покинул турнирный зал, оттолкнув камеру оператора.

    Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на свое поражение от Владислава Артемьева в партии на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает ТАСС.

    Норвежец не стал расставлять фигуры на доске по завершении встречи. По шахматной традиции соперники после матчей приводят доску в порядок, однако Карлсен в этот раз ограничился лишь тем, что быстро пожал руку Артемьеву и вышел из зала, оттолкнув при этом камеру съемочной группы. Инцидент произошел сразу после окончания партии.

    Владислав Артемьев, который играл белыми, сумел одолеть экс-чемпиона мира. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 июня юный шахматист из России Максим Иванников одержал победу над норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире.

    27 декабря 2025, 13:38
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    27 декабря 2025, 20:06
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    @ Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары возмездия России по украинским объектам вызвали сильную обеспокоенность среди восточноевропейских стран Североатлантического альянса накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трамп, сообщает Politico.

    Издание Politico подчеркнуло, что российские авиаудары на Украине повысили уровень тревоги среди членов альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что массированные удары произошли всего за сутки до того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться для обсуждения нового мирного плана.

    В Польше военное командование подняло в воздух свои самолеты из-за активности российских сил близ украинской границы. Представители польских вооруженных сил подтвердили, что подобная мера была реализована в ответ на развитие ситуации в регионе.

    Ранее в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    27 декабря 2025, 06:22
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    @ Andre LaGeorge/YouTube

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    27 декабря 2025, 06:08
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    27 декабря 2025, 09:40
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов Dell R720 из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением о выводе из эксплуатации серверов Dell R720, использовавшихся в системе Google Global Cache (GGC).

    В сообщении Google указано, что серверы этой модели сняты с производства и более не подлежат обслуживанию и гарантии, передает РБК. Также отмечено, что остальные серверы GGC останутся в эксплуатации у провайдеров.

    В письме говорится, что вывод серверов начнется 26 января 2026 года, а позже будет передано подробное руководство по подготовке оборудования к вывозу. Google просит операторов отключить и извлечь из инфраструктуры эти машины и сообщить адрес для их вывоза. В некоторых случаях, как сообщил источник РБК среди провайдеров, часть серверов уже была вывезена ранее.

    Уточняется, что передачей и утилизацией оборудования займется европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на жизненном цикле IT-оборудования. Корреспонденты РБК отправили запросы в Google и MPK Asset Solutions для получения дополнительных комментариев.

    Ранее российский суд назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.

    27 декабря 2025, 14:24
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    27 декабря 2025, 14:07
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    НАБУ и САП разоблачили ОПГ депутатов Рады
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.

    Об этом сообщается в официальном Telegram-канале НАБУ, передает ТАСС.

    «НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», – сказано в сообщении. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте.

    Ведомства отметили, что детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

    Ранее НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и РЭБ.

    27 декабря 2025, 12:25
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты 78 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотников, 640 ЗРК, 26 747 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что на данный момент длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов. В субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

