Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.