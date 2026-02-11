Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы
Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы
Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».
Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.
Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.
OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.
США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.