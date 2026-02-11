Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров призвал США не вмешиваться в отдаленные регионы мира
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе контактов с представителями США подчеркивает важность уважительного подхода к международным вопросам.
Министр отметил, что российская сторона предлагает Вашингтону не вмешиваться в дела регионов, находящихся далеко от Америки и не затрагивающих ее безопасность, передает ТАСС.
«И в наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединённых Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США», – заявил Лавров во время выступления в Госдуме.
В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.