    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 14:55 • Новости дня

    Лавров призвал США не вмешиваться в отдаленные регионы мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе контактов с представителями США подчеркивает важность уважительного подхода к международным вопросам.

    Министр отметил, что российская сторона предлагает Вашингтону не вмешиваться в дела регионов, находящихся далеко от Америки и не затрагивающих ее безопасность, передает ТАСС.

    «И в наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединённых Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США», – заявил Лавров во время выступления в Госдуме.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США

    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает с Кубой возможность оказания посильной помощи и пути выхода из создавшейся на острове критической ситуации из-за «удушающих приемов» США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация на Кубе остается крайне сложной, и об этом известно российским властям, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями».

    Песков особо отметил, что серьезные трудности для Кубы создают действия США. По его словам, «удушающие приемы» со стороны Вашингтона приносят много проблем для страны. Власти России внимательно следят за происходящим и поддерживают активный диалог с Гаваной.

    Песков отметил, что Москва и Гавана обсуждают возможные пути преодоления кризиса, Россия рассматривает варианты оказания посильной помощи. При этом поддержка осуществляется как по дипломатическим, так и по другим каналам.

    Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

    США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы БРИКС направлены не против США, а на развитие самостоятельных финансовых и торговых инструментов, а Вашингтон пытается поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами, министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

    Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

    Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

    Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон пытается создать альтернативу формату БРИКС.

    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона направила властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

    Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

    «Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

    В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом

    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом
    Tекст: Вера Басилая

    Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.

    По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.

    Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.

    Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия приняла предложение Соединенных Штатов по Украине на переговорах в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам министра, «если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена».

    Лавров подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал: для России не имеет значения, что будут говорить на Украине или в Европе, где, по его словам, господствует русофобия среди большинства режимов Европейского союза. Ключевым моментом для Москвы оставалась позиция США.

    Глава МИД добавил, что, приняв предложение Вашингтона, российская сторона была готова к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Однако, отметил Лавров, на практике инициатива США сопровождалась новыми санкциями, попытками ограничить поставки российских энергоносителей на мировой рынок и навязыванием странам-партнерам покупки американского сжиженного природного газа по завышенным ценам.

    «На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заключил Лавров.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничениям на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил, что Москва была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.

    Сергей Лавров также заявил, что Россия подчеркивала, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине важнее судьбы людей, а не территории.

    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

