McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков для блюд и услуг

Tекст: Мария Иванова

Американская компания McDonald's зарегистрировала семь товарных знаков своих блюд и услуг в России, сообщает ТАСС. Среди них – «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Часть новых товарных знаков оформлены с фирменной буквой «М» перед названием.

Все заявки были поданы компанией «Макдоналдс Корпорейшн» из США в декабре 2024 года. Шесть товарных знаков, связанных с блюдами, зарегистрированы по классу № 12 международной классификации (МКТУ), включающему сэндвичи, бургеры, гамбургеры и чизбургеры.

Знак «МакДоставка» оформлен сразу по двум классам МКТУ – № 39 и № 43, что охватывает услуги по доставке пищи, обслуживание ресторанов и приготовление блюд с доставкой на дом.

Действие всех зарегистрированных товарных знаков в России рассчитано до декабря 2034 года. Напомним, что McDonald's приостановил деятельность на российском рынке весной 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.

Напомним, в сентябре сообщалось, что McDonald's рискует лишиться прав на десятки товарных знаков в России.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи ранее отмечал, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок и внимательно следят за возможным снятием санкций.

Между тем генеральный директор McDonald’s ранее заявил о снижении популярности брендов из США из-за изменения отношения к стране среди мировых покупателей.