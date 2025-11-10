Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков
McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков для блюд и услуг
Американская компания McDonald's зарегистрировала в России семь товарных знаков, включая такие блюда, как «Биг тейсти» и Big Mac, сроком до декабря 2034 года.
Американская компания McDonald's зарегистрировала семь товарных знаков своих блюд и услуг в России, сообщает ТАСС. Среди них – «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Часть новых товарных знаков оформлены с фирменной буквой «М» перед названием.
Все заявки были поданы компанией «Макдоналдс Корпорейшн» из США в декабре 2024 года. Шесть товарных знаков, связанных с блюдами, зарегистрированы по классу № 12 международной классификации (МКТУ), включающему сэндвичи, бургеры, гамбургеры и чизбургеры.
Знак «МакДоставка» оформлен сразу по двум классам МКТУ – № 39 и № 43, что охватывает услуги по доставке пищи, обслуживание ресторанов и приготовление блюд с доставкой на дом.
Действие всех зарегистрированных товарных знаков в России рассчитано до декабря 2034 года. Напомним, что McDonald's приостановил деятельность на российском рынке весной 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.
Напомним, в сентябре сообщалось, что McDonald's рискует лишиться прав на десятки товарных знаков в России.
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи ранее отмечал, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок и внимательно следят за возможным снятием санкций.
Между тем генеральный директор McDonald’s ранее заявил о снижении популярности брендов из США из-за изменения отношения к стране среди мировых покупателей.