Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
AmCham сообщила об интересе компаний США к возвращению в Россию
Компании из США проявляют интерес к возможностям возвращения на российский рынок, уделяя особое внимание условиям с российской стороны и перспективам снятия санкций, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
Американские компании продолжают интересоваться возможностью возвращения на российский рынок, передает ТАСС со ссылкой на главу Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи.
По его словам, главные вопросы, которые сейчас поступают от ушедших компаний, касаются именно условий возврата, среди которых важную роль играют и российские требования.
Эйджи отметил, что многие американские фирмы рассматривают возвращение только после достижения мира и отмены санкций. Он подчеркнул, что легче всего смогут вернуться компании из сектора товаров повседневного спроса (FMCG), поскольку большая часть из них не попадала под санкции и поэтому не покидала рынок.
Для компаний, деятельность которых была заморожена из-за американских санкций, перспектива возвращения появится только после снятия соответствующих ограничений. Руководитель AmCham выразил надежду, что речь, в первую очередь, пойдет о высокотехнологичных компаниях, производителях энергетического оборудования, авиационной отрасли, а также производителях предметов роскоши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rolex зарегистрировала товарные знаки Triplock и Sea-Dweller в России. McDonald's рискует лишиться прав на десятки своих товарных знаков в России. Иностранные рекламные агентства могут вернуться на российский рынок при выполнении ряда условий.