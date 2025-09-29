Стало известно о риске McDonald's лишиться прав на десятки товарных знаков в России

ТАСС: McDonald's может лишиться прав более чем на десять товарных знаков в России

Tекст: Мария Иванова

Американская компания McDonald's может утратить права на более чем 10 товарных знаков в России в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

По данным Роспатента, в 2026 году завершится срок действия исключительного права на такие товарные знаки, как «Хэппи Мил», «МакНагетс», «Роял чизбургер», McNuggets, McDrive и «МакКантри».

В 2027 году истекает действие еще ряда заявок, связанных с логотипами и названием McDonald's, а также знаков «МакМаффин», Big Mac, Mac Fries, McChicken и McDonald’s McCola. Это значит, что компания может лишиться прав на их использование на территории России.

Срок действия товарных знаков «Биг Мак» и «Большой Мак» закончился в 2025 году, а McCountry – в 2024 году. Напомним, что McDonald’s приостановил работу в России весной 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут «стелить дорожку» для возвращения McDonald's на российский рынок.

Второго сентября глава McDonald's заявил о снижении популярности брендов в США.