McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Заявка McDonald's на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» прошла экспертизу

Tекст: Денис Тельманов

Заявка McDonald's на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» была подана в Роспатент в декабре 2024 года, а опубликована ведомством в 2025 году, передает РИА «Новости». В апреле Роспатент принял решение о рассмотрении заявки, а компания направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям российского законодательства.



В рамках заявки McDonald's планирует использовать товарный знак для производства и продажи напитков, еды, в том числе быстрого приготовления, а также для предоставления ресторанных услуг и доставки еды и напитков. В настоящее время заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина заявила: «Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России».

Она также отметила, что подача заявки на русском языке отражает реакцию McDonald's на ожидаемые изменения в законодательстве по размещению вывесок на русском языке и свидетельствует о заинтересованности компании в проактивном мониторинге российского рынка и возможности возвращения на рынок России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская сеть быстрого питания Mixue Bingcheng Company Ltd. превзошла McDonald's по количеству торговых точек, доведя их число до 45 тыс., причем большинство расположено в Китае, американская компания Coca-Cola начала готовиться к возобновлению деятельности в России с использованием прежних мощностей, а американские бренды одежды уже начали прощупывать почву для возвращения в российские торговые центры, за которыми могут последовать и другие западные компании, включая McDonald's, Visa, Mastercard, автоконцерны и производителей техники.