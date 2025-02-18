Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
Стало известно о планах Coca-Cola вернуться в Россию
Mash: Coca-Cola планирует возобновить деятельность в России
Американская компания Coca-Cola готовится возобновить деятельность в России, используя прежние мощности и разрабатывая стратегии взаимодействия с конкурентами, сообщил Mash.
Американская компания Coca-Cola планирует возобновить свою деятельность в России. Источник сообщил, что Coca-Cola готовится вернуться и начать борьбу с подделками и товарами, произведенными в Подмосковье, а также с продукцией, импортируемой из таких стран, как Казахстан, Киргизия и Китай, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Компания намерена использовать те же производственные мощности, что и до прекращения деятельности в России. Ведется разработка стратегий взаимодействия с местными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.
В контексте возвращения Coca-Cola также появились новости о возможном возобновлении работы McDonald's в России. Сообщается, что американская сеть ресторанов быстрого питания планирует вернуться сразу после получения разрешения от Белого дома.
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