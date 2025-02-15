Стало известно о возвращении Zara и Bershka в Россию

Mash: Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовят возвращение в Россию

Tекст: Александра Юдина

Популярные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться на российский рынок, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источников, представители компаний активно обсуждают возможность возвращения и ведут подготовку документов для быстрого открытия магазинов при изменении политической ситуации.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что в случае возвращения магазины займут прежние площади.

Это позволит Inditex, головной компании этих брендов, восстановить свою деятельность в привычной среде для покупателей. Люлин подчеркнул, что это может способствовать возвращению прежней популярности брендов среди российских потребителей.

Отмечается, что компании изучают рынок и поднимают архивные данные, чтобы подготовиться к возвращению.

Ранее испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, договорилась с группой Daher о продаже своего бизнеса в России.

Напомним, группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес Inditex – владельца брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, будет работать в стране под собственными брендами.