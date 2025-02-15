Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Стало известно о возвращении Zara и Bershka в Россию
Mash: Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовят возвращение в Россию
Бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют возобновить деятельность в России при изменении политической обстановки.
Популярные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться на российский рынок, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным источников, представители компаний активно обсуждают возможность возвращения и ведут подготовку документов для быстрого открытия магазинов при изменении политической ситуации.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что в случае возвращения магазины займут прежние площади.
Это позволит Inditex, головной компании этих брендов, восстановить свою деятельность в привычной среде для покупателей. Люлин подчеркнул, что это может способствовать возвращению прежней популярности брендов среди российских потребителей.
Отмечается, что компании изучают рынок и поднимают архивные данные, чтобы подготовиться к возвращению.
Ранее испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, договорилась с группой Daher о продаже своего бизнеса в России.
Напомним, группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес Inditex – владельца брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, будет работать в стране под собственными брендами.