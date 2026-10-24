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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня

    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    22 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Франция урезала расходы на бывших премьер-министров

    Politico: Во Франции расходы на экс-премьеров сократились на 500 тыс. евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    В 2026 году во Франции стоимость льгот для бывших премьер-министров сократится на 500 тыс. евро из-за смерти некоторых из них и отмены пожизненных автомобилей с водителем.

    Согласно парламентскому документу, расходы на бывших премьер-министров в 2026 году составят 1,2 млн евро, что на полмиллиона меньше, чем в 2025 году, пишет Politico.

    Снижение связано со смертью Лионеля Жоспена и Эдуара Балладюра, на которых в 2025 году выделялось 260 тыс. евро. Кроме того, указ Себастьяна Лекорню задним числом с 1 января отменил для бывших глав правительства право на служебный автомобиль с водителем спустя 10 лет после ухода с поста.

    Бывшие премьеры в течение 10 лет могут пользоваться услугами личного секретаря. Депутат Мари-Кристин Даллоз планирует предложить ограничить льготы на автомобиль и секретаря пятью годами, что может сэкономить еще 520 тыс. евро в 2027 году.

    Больше всего средств уходит на Доминика де Вильпена и Бернара Казнёва – в 2025 году на них было потрачено 209 тыс. и 197 тыс. евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета. В августе Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона. В мае во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера.

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    22 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Суд Парижа разрешил студентам провести манифестацию после запрета властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF, позволив акции состояться.

    Административный суд Парижа разрешил проведение студентами манифестации, сняв запрет полиции на проведение акции протеста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

    Накануне полиция Парижа запретила протестную акцию, запланированную на четверг. Студенческая организация назвала это решение репрессивным и заявила о намерении оспорить его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    Во вторник адвокат студента, потерявшего кисть руки на протестах, подал жалобу на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

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    23 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Стрельбу из авто под Парижем признали терактом

    Глава МВД Франции Нуньес: Стрельба из авто под Парижем признана терактом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу с погибшим и пятью ранеными в пригороде Парижа как террористическое преступление, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    Власти Франции квалифицируют стрельбу в пригороде Парижа как теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Нуньеса. «Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление. Его мотивы еще предстоит установить, однако прокурор сообщил журналистам, что мотив мог быть расовым. Расследование продолжается, но речь определенно идет о террористическом преступлении», – заявил глава МВД Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в департаменте Ивелин в пригороде Парижа мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Погиб один человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. В тот же день мужчину задержали.

    Ранее на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу за подготовку теракта в местной старшей школе.

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    22 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Подтверждена гибель второго члена экипажа разбившегося во Франции истребителя

    BFMTV: Второй пилот разбившегося во Франции истребителя Mirage погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй член экипажа истребителя Mirage-2000D ВВС Франции, который разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны, погиб, сообщил телеканал BFMTV.

    Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение в среду. Обнаруженные на месте аварии материалы позволяют подтвердить гибель двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В прокуратуре отметили, что для точного подтверждения гибели обоих пилотов необходимо провести анализ ДНК. Изначально вооруженные силы страны сообщали о смерти лишь одного члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси.

    Летом при крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции трем людям удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    В результате падения самолета в коммуне Томблен погибли 11 человек.

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    22 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия призвала государства – участники ОБСЕ расследовать применение чрезмерной силы французской полицией против детей, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

    «Российская Федерация призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей, привлечению виновных к ответственности и прекращению практики избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ», – заявил Полянский на заседании постсовета организации. Его слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий.

    Полянский привел примеры пострадавших подростков и отметил, что во Франции зафиксированы случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, удушающих приемов и унижающего достоинство обращения с задержанными. По его словам, внутренние проверки МВД Франции не привели к улучшению ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что западные «поборники свобод» не осуждают полицейский произвол, а в отношении Франции не запускается «Московский механизм».

    По его словам, права детей имеют значение для Запада только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды, а правозащитная риторика «мгновенно улетучивается», когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах.

    Полянский заключил, что по этой «скользкой дорожке» теперь движутся Бельгия, Италия и другие страны региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах. В тот же день потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу ведомства.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой» при подавлении уличных акций.

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    22 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час

    La Provence: Власти запретили все демонстрации в Марселе

    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час
    @ Louai Barakat/IMAGESLIVE/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Префектура департамента Буш-дю-Рон запретила все манифестации во французском Марселе и ввела в городе ночной комендантский час, сообщила региональная газета La Provence.

    Запрет на проведение демонстраций распространяется на весь департамент. Кроме того, в Марселе будет введен комендантский час в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник. Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Также в субботу будет запрещена перевозка топлива.

    Ранее демонстрации были запрещены в других крупных городах Франции, включая Гавр, Лион и Ниццу. В Париже разрешили только манифестацию профсоюзов по согласованному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичная полиция сообщила о введении в Париже третью ночь подряд частичного комендантского часа из-за массовых протестов.

    Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    В воскресенье число мародеров в ходе массовых беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    21 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Французы устроили протест у здания суда под Парижем из-за задержания школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций.

    Собравшиеся в коммуне Бобиньи протестующие требовали освободить около 20 несовершеннолетних, которых задержали в минувшие выходные во время манифестаций старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20Minutes. Участники акции скандировали лозунг с призывом освободить учеников.

    По данным портала actu.fr, 17 школьников провели ночь в камерах предварительного заключения здания суда. Отмечается, что условия содержания оказались ужасными: в помещениях отсутствовали матрасы, а в нескольких камерах стояли бутылки с мочой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    В понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Во Франции зафиксировали первую смерть человека от вируса Шамонда

    Во Франции выявили первую в истории смерть человека от вируса Шамонда

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда, который ранее считался неопасным для людей.

    Во Франции зарегистрировали первый случай инфицирования человека вирусом Шамонда, пациент скончался в начале октября, передает ТАСС.

    «Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», – заявило правительство Франции.

    Ранее считалось, что этот вирус не передается человеку. В связи с этим инцидент стал первым задокументированным случаем его обнаружения у людей. Власти подчеркнули, что на данный момент вирус не представляет угрозы для здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    Летом в США зарегистрировали рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан.

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    22 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Летевший в Канаду самолет Westjet вернулся в Париж после аварийного сигнала

    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажирский самолет канадской авиакомпании Westjet, выполнявший рейс в Канаду, вернулся в аэропорт вылета в Париже после подачи аварийного сигнала.

    Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в 15:24 мск и направился в Калгари, передает РИА «Новости». Вскоре после взлета экипаж подал аварийный сигнал Squawk 7700, и около 16:28 мск борт совершил посадку в аэропорту вылета.

    Код 7700 является универсальным сигналом, который пилоты устанавливают при возникновении общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом его подача не обязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Забайкальском крае.

    В августе китайская авиакомпания отправила дополнительный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса.

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    22 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Картину Клода Моне продали во Франции за рекордные 50 млн евро

    На аукционе в Париже картину Клода Моне продали за 50 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Картина французского художника-импрессиониста Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Париже за 50 млн евро, став самым дорогим произведением искусства в истории торгов во Франции.

    Картина Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка в Париже за 50 млн евро, став самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на торгах во Франции, передает РИА «Новости».

    Полотно выставлялось в качестве главного лота на аукционе «Обретенное время: коллекция Schlumberger», где были представлены 20 шедевров современного искусства и импрессионизма. В пятницу парижские торги продолжатся сессиями «Модернизм», а также «Сюрреализм и его наследие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Московский аукционный дом впервые выставил на публичные торги ранний пейзаж Василия Кандинского. Весной картина американского художника Джексона Поллока установила новый рекорд стоимости на торгах в Нью-Йорке. В прошлом году работу австрийского художника Густава Климта продали на аукционе за 236,4 млн долларов.

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    24 октября 2026, 03:19 • Новости дня
    Французский боец ММА погиб при теракте под Парижем

    В результате теракта в пригороде Парижа погиб 26-летний французский боец ММА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате теракта со стрельбой в коммуне Трапп под Парижем.

    Смерть спортсмена наступила в результате стрельбы, которую злоумышленник открыл из окна автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление клуба бойца Atch Academy.

    «С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что нападавший расстреливал прохожих в нескольких кварталах столичного региона. Полиция оперативно задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    В пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали преступление как террористическое. Неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим в городе Трапп к юго-западу от столицы.

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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