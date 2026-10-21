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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    21 октября 2026, 08:49 • Новости дня

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции

    Franceinfo: На северо-востоке Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси, на месте крушения обнаружены останки одного члена экипажа.

    Истребитель потерпел крушение вечером во вторник в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

    На месте происшествия была развернута крупная поисково-спасательная операция, к которой привлекли вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов. Спасатели обнаружили останки одного летчика, поиски второго члена экипажа продолжаются.

    Местные жители сообщили, что в момент инцидента видели вспышку в небе и слышали сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Тогда граждане республики стали жертвами крушения легкомоторного борта в Марокко.

    Весной легкий самолет французских ВВС разбился во время учебного полета.

    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город
    @ Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    19 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    @ Jonathan Jacob/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В понедельник Франция столкнулась с новой волной распродаж на рынках облигаций и акций после того, как в выходные массовые протесты привели к поджогам общественных зданий, разграблению сотен магазинов и тысячам арестов.

    Беспорядки напугали инвесторов в государственные долги Франции, в результате чего доходность десятилетних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,849%, пишет The Guardian.

    Доходность двухлетних облигаций поднялась на 2,5 базисных пункта – до 3,571%. Доходность тридцатилетних облигаций, служащих ориентиром для долгосрочной стоимости заимствований французского правительства, выросла на три базисных пункта – до 5,397%. Это увеличило разрыв между стоимостью французских и немецких десятилетних заимствований, который является показателем премии за риск, связанный с французским долгом.

    Рост стоимости заимствований создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы Франции, в то время как правительство пытается принять бюджет на следующий год для сдерживания дефицита. Французский индекс Cac 40, отслеживающий крупнейшие компании, котирующиеся в Париже, упал на 1% в начале торгов, тогда как общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

    Насилие вспыхнуло по всей стране после нескольких недель мирных демонстраций по поводу условий в школах и стоимости жизни. По данным МВД Франции, арестовано почти 2,4 тыс. человек, полиция применяла слезоточивый газ в столкновениях с протестующими. В воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон в телеобращении осудил происходящее.

    «Глядя на эти кадры, мы все задавались вопросом: что происходит у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией?» – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов. В этот же день главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков. В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки в стране.

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    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    20 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенат Франции проголосовал за отмену так называемого Черного кодекса, который был принят в XVII веке и формально приравнивал рабов во французских колониях к движимому имуществу.

    Французские сенаторы единогласно поддержали инициативу об официальном упразднении королевского ордонанса, который регулировал положение рабов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского парламента.

    «Черный кодекс» был принят в 1685 году во времена правления короля Людовика XIV. Хотя рабство во Франции было окончательно отменено еще в 1848 году, формально этот свод законов продолжал существовать в правовом поле страны до настоящего времени.

    За упразднение документа проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не выступил против инициативы. Еще 18 человек воздержались, а 10 парламентариев не принимали участия в голосовании. В мае аналогичное решение поддержали депутаты нижней палаты парламента Франции.

    Принятый законопроект также обязывает французское правительство подготовить подробный отчет о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. Особое внимание в документе планируется уделить освещению темы рабства в школьных образовательных программах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты указали на пробуждение колониального аппетита Франции к Сирии.

    В мае нижняя палата французского парламента одобрила отмену «Черного кодекса».

    В феврале аналитики констатировали неудачу попыток Парижа взять колониальный реванш в Африке.

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    18 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.

    Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.

    По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Глава государства посетил концерт Селин Дион перед началом массовых протестов.

    В субботу участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

    Комментарии (2)
    20 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию

    The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

    The Guardian: Макрон загнал себя в политическую изоляцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политика президента Франции Эммануэля Макрона привела его к политической изоляции и жесткой критике со всех сторон на фоне массовых протестов в стране, пишет The Guardian.

    Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

    В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

    Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

    Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    18 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране.

    Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

    По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

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    20 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

    Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

    Tекст: Мария Иванова

    Адвокат Яссин Бузру подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса и сотрудника правоохранительных органов после того, как 17-летнему участнику протестов оторвало кисть руки полицейской гранатой.

    Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    «Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

    Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

    Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.

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    20 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом

    AFP: ОАЭ и Бахрейн будут поставлять Франции по 200 тыс. тонн дизеля в месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива на фоне высоких цен на автомобильных заправках.

    Ежемесячные поставки дизельного топлива во Францию из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна составят по 200 тыс. тонн, сообщает AFP.

    Как указали в Елисейском дворце, в общей сложности французская сторона заручилась гарантиями получения 295 тыс. тонн дизеля каждый месяц. Ожидается, что эти объемы покроют около 10% совокупного потребления страны, что в свою очередь приведет к снижению стоимости горючего на автомобильных заправках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива.

    Тем временем топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    Париж потерял более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо.

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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    20 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

    Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

    Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президентские выборы во Франции 2027 года оказались под влиянием массовых грабежей и беспорядков, пишет издание Politico, отмечая рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и усиление борьбы на левом фланге.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

    По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

    Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

    Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

    Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.

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