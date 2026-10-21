Пленный боец ВСУ Кропотов рассказал об убийствах солдат украинской армии ради еды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование украинской армии бросает солдат на передовую на добропольском направлении, оставляя их выживать без продовольствия. Об этом сообщил сдавшийся в плен бойцам группировки войск «Центр» украинский военнослужащий Анатолий Кропотов, передает ТАСС.

«У нас обучения уже не было, просто мы несколько дней «похолостили». Они хотели побыстрее нас отправить на передок, аргументируя тем, что мало людей», – рассказал пленный на видео Минобороны.

По словам Кропотова, командир бригады заставляет идти на первую линию тех солдат, у которых есть жены и дети. При этом командование не снабжает их едой. Военнослужащий добавил, что люди голодают и убивают друг друга ради еды, чтобы попытаться выжить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пленный пограничник ВСУ рассказал об обучении солдат офицерами без боевого опыта.

В пятницу другой пленный боец украинской армии сообщил о мобилизации больных граждан ради получения премии.

До этого свыше 20 солдат ВСУ за неделю сдались в плен в районе Новоселовки.