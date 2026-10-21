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Рубио отказался раскрыть детали обновленного плана США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио отказался предоставить детали обновленного американского предложения по украинскому урегулированию после встречи спецпосланника Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского.
В ходе общения с прессой в Индии Рубио спросили, может ли он раскрыть детали нового предложения США, появившиеся после встречи Уиткоффа и Зеленского в Норвегии, передает РИА «Новости».
«Нет и не собираюсь… Так это и работает, верно?» – ответил Рубио.
При этом он подчеркнул, что после встречи в Осло американский спецпосланник отправился в Россию, где представит обсуждавшиеся с Зеленским идеи. Рубио добавил, что необходимо увидеть готовность другой стороны, донести информацию до оппонентов и начать сокращать различия между участниками конфликта.
Президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам для скорейшего прекращения боевых действий, однако не видит аналогичного желания со стороны киевских властей.
Рубио заявил, что существует реальная угроза эскалации конфликта на Украине и его распространения на другие территории.
СМИ узнали о намерениях спецпосланника доложить российскому лидеру о прогрессе на переговорах с Владимиром Зеленским.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические инициативы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не пойдет ради них на политические уступки.
В среду помощник президента Юрий Ушаков подтвердил планы обсудить Украину на встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа.