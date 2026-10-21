Суд Эстонии окончательно лишил православную церковь помещений в Таллине

ERR: Эстонский суд окончательно лишил православную церковь помещений в Таллине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственный суд Эстонии поставил точку в многолетнем споре, отказав Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ) в рассмотрении жалобы на расторжение договора аренды помещений на улице Пикк в Таллине, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Управа таллинского района Кесклинн расторгла бессрочный договор аренды исторического здания, которое церковь занимала почти 200 лет, в мае 2024 года. ЭХПЦ оспорила это решение, однако суды низших инстанций признали действия властей правомерными.

В Государственном суде пояснили, что для рассмотрения кассации отсутствовали предусмотренные законом основания. В настоящее время стороны уточняют сроки освобождения помещений, решение обжалованию не подлежит.

Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что власти Эстонии поставили задачу удушить православную церковь, связанную с Московским патриархатом. По его словам, эстонское руководство борется с исторической памятью и научилось подавлять в себе чувство стыда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Православная церковь Эстонии обжаловала в ЕСПЧ требование о разрыве с РПЦ.

Эксперты оценили перспективы борьбы Таллина с православием.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чертовщиной» давление эстонских властей на церковь.