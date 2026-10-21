Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Суд Эстонии окончательно лишил православную церковь помещений в Таллине
ERR: Эстонский суд окончательно лишил православную церковь помещений в Таллине
Государственный суд Эстонии отказался рассматривать кассационную жалобу Эстонской христианской православной церкви, окончательно обязав ее освободить историческое здание канцелярии в центре Таллина.
Государственный суд Эстонии поставил точку в многолетнем споре, отказав Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ) в рассмотрении жалобы на расторжение договора аренды помещений на улице Пикк в Таллине, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Управа таллинского района Кесклинн расторгла бессрочный договор аренды исторического здания, которое церковь занимала почти 200 лет, в мае 2024 года. ЭХПЦ оспорила это решение, однако суды низших инстанций признали действия властей правомерными.
В Государственном суде пояснили, что для рассмотрения кассации отсутствовали предусмотренные законом основания. В настоящее время стороны уточняют сроки освобождения помещений, решение обжалованию не подлежит.
Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что власти Эстонии поставили задачу удушить православную церковь, связанную с Московским патриархатом. По его словам, эстонское руководство борется с исторической памятью и научилось подавлять в себе чувство стыда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Православная церковь Эстонии обжаловала в ЕСПЧ требование о разрыве с РПЦ.
Эксперты оценили перспективы борьбы Таллина с православием.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чертовщиной» давление эстонских властей на церковь.