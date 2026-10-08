Эксперт оценил перспективы борьбы Эстонии с православием

Религиовед Лункин: У Пюхтицкого монастыря высокие шансы победить Таллин в ЕСПЧ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Антицерковные поправки к закону о церквях и общинах в Эстонии носят политический характер. Более того, они играют свою роль в процессе давления Таллина на ряд религиозных организаций. От некоторых из них власти требуют не только отказа от юридических и канонических связей с Россией, но и разрыва с российской традицией, как таковой», – пояснил религиовед Роман Лункин.

«Однако поправки были одобрены конституционным судом Эстонии с рядом оговорок и далеко не единогласно. Исходя из этого, Таллин, вероятно, будет действовать с осторожностью», – прогнозирует эксперт.

По его словам, Эстонии будет важно сделать так, чтобы Европа не акцентировала внимание на дискриминации и вмешательстве в автономность религиозных организаций. В связи с этим, заметил он, жалобы Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) и Пюхтицкого Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря на поправки имеют неплохие перспективы на победу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Страсбург следит за неукоснительным исполнением Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Поэтому ЕСПЧ, как правило, рассматривает подобные иски в отрыве от политики и становится на сторону религиозных организаций», – напомнил собеседник.

К тому же, указал спикер, монахини Пюхтицкого монастыря, напрямую подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси, ранее прямо заявляли о готовности решительно отстаивать свои религиозные убеждения и административную принадлежность.

«В пользу монастыря также может сыграть расширяющаяся роль женщин в органах управления Евросоюза. ЕСПЧ постарается принять максимально мягкое решение, чтобы не допустить притеснения монахинь», – детализировал эксперт.

Впрочем, однозначные прогнозы делать рано. Дело в том, что подобные разбирательства в европейских судах длятся годами, говорит Лункин. «За это время общественно-политическая и религиозная ситуация как в Европе, так и в самой Эстонии может принципиально измениться. Все это делает перспективы давления Таллина на церковь еще более призрачными», – продолжил религиовед.

Между тем, исключать победу Таллина в суде спикер все же не стал. «В этом случае ЭПХЦ, вероятно, пойдет на компромисс с эстонскими властями и объявит об отмежевании от московского патриархата. Тем более, что Эстонская церковь и ранее делала заявления, фактически идущие вразрез с позицией патриарха Кирилла», – рассказал спикер.

«С монастырем же ситуации сложнее. Большинство сестер и настоятельница, скорее всего, откажутся выполнять требования Таллина. В этом случае думаю, эстонские власти могут прибегнуть даже к силовому сценарию захвата монастыря, подобно тому, как на Украине проводилась атака на Киево-Печерскую лавру», – заключил собеседник.

Ранее Эстонская церковь и Пюхтицкой монастырь подали жалобы в ЕСПЧ на поправки к закону, которые дают обеим организациям срок до 28 декабря для разрыва связей с Русской православной церковью, сообщает ERR. Если к тому времени предписание не будет выполнено, МВД Эстонии обратится в суд, чтобы добиться принудительного расторжения.

«От местных православных требуют отказаться от религиозных связей с церковью, которая существует более тысячи лет. МВД предлагает выбор между двумя невозможными сценариями: либо выбрать другую церковь, либо прекращать деятельность», – заявил Артур Князев, адвокат, представляющий церковь и монастырь.

Юрист напомнил, что государство может регулировать публичное исповедание религии, но не вправе принуждать человека к смене религиозной принадлежности.

«В монастыре проживает около 90 монахинь, средний возраст которых превышает 60 лет. Они молятся там уже более 135 лет. Если безопасность страны может быть поколеблена молитвой девяностолетней женщины, то проблема не в монахинях», – сказал Князев.

В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва намерена добиваться международной реакции на действия Таллина, принуждающего эстонское духовенство прекратить любые канонические контакты с Московским патриархатом.

«Россия решительно осуждает эти дискриминационные решения, которые, очевидно, увлекут за собой нарушения таких базовых прав, как свобода вероисповедания, свобода религиозных собраний, объединений», – подчеркнула дипломат. «Чертовщина там творится, если говорить в контексте упомянутой темы», – заключила Захарова.