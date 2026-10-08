Православная церковь Эстонии обжаловала в ЕСПЧ требование о разрыве с РПЦ

ERR: Православная церковь Эстонии обратилась в ЕСПЧ из-за разрыва с РПЦ

Tекст: Вера Басилая

Поправки обязывают религиозные объединения до 28 декабря привести документы в соответствие с новыми правилами и разорвать связи с Русской православной церковью, передает ТАСС.

В случае отказа министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро намерен добиваться принудительного прекращения деятельности этих организаций через суд. При этом церковь продолжает вести диалог с эстонским МВД.

Интересы верующих представляет адвокат Артур Князев. По его словам, требования Таллина затрагивают не только административные связи, но и религиозную идентичность.

«Церковь и монастырь не просто просят исправить бумаги», – указал адвокат.

В мае эстонский парламент объявил РПЦ институтом, поддерживающим специальную военную операцию на Украине. Бывший глава МВД Лаури Ляэнеметс рассчитывал на разрыв отношений местных приходов с Московским патриархатом и признание его деятельности ересью. В ответ председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что эстонские власти пытаются уничтожить церковь и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чертовщиной» давление Эстонии на православную церковь.

В прошлом году Эстонская православная церковь сменила название.

Посольство России в Таллине заявило о кампании по дискредитации Эстонской православной христианской церкви.