Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Над Ленинградской областью сбили три беспилотника
Над территорией Ленинградской области уничтожили три беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате инцидента никто не погиб. Он также выразил благодарность силам ПВО за проделанную работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дрозденко сообщил о ликвидации последствий атаки беспилотников на Ленинградскую область. В воскресенье БПЛА атаковали регион. Красный Крест оказал помощь пострадавшим от удара дронов по Петербургу.