Президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона

Президент Литвы Науседа приехал в Варшаву обсудить инцидент с украинским БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава польского правительства Дональд Туск анонсировал встречу с литовским лидером Гитанасом Науседой перед заседанием кабинета министров, отметив, что Варшава и Вильнюс будут тесно сотрудничать для выяснения всех обстоятельств полета беспилотника с польской стороны, пишет РИА «Новости».

«Все обстоятельства мы будем расследовать, и я также рассчитываю здесь на полное сотрудничество с украинской стороны, чтобы действительно точно выяснить, что произошло», – заявил Туск.

Политик подчеркнул, что будет настойчиво требовать от киевских властей полных объяснений без лишних эмоций и злых намерений.

В воскресенье литовские вооруженные силы обнаружили обломки дрона в деревне Юодженис. При взрыве аппарата пострадал гражданский автомобиль. Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой. При этом еще в понедельник премьер-министр Литвы заявил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника. Хотя в воскресенье вызвавший тревогу в республике БПЛА назвали запущенным по Петербургу дроном.