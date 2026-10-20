Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона
Президент Литвы Науседа приехал в Варшаву обсудить инцидент с украинским БПЛА
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Варшаву для обсуждения с премьер-министром Польши Дональдом Туском недавнего инцидента с падением украинского беспилотника.
Глава польского правительства Дональд Туск анонсировал встречу с литовским лидером Гитанасом Науседой перед заседанием кабинета министров, отметив, что Варшава и Вильнюс будут тесно сотрудничать для выяснения всех обстоятельств полета беспилотника с польской стороны, пишет РИА «Новости».
«Все обстоятельства мы будем расследовать, и я также рассчитываю здесь на полное сотрудничество с украинской стороны, чтобы действительно точно выяснить, что произошло», – заявил Туск.
Политик подчеркнул, что будет настойчиво требовать от киевских властей полных объяснений без лишних эмоций и злых намерений.
В воскресенье литовские вооруженные силы обнаружили обломки дрона в деревне Юодженис. При взрыве аппарата пострадал гражданский автомобиль. Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с нарушением воздушного пространства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой. При этом еще в понедельник премьер-министр Литвы заявил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника. Хотя в воскресенье вызвавший тревогу в республике БПЛА назвали запущенным по Петербургу дроном.