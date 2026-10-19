Премьер Литвы заявил об украинском происхождении упавшего в стране дрона

Премьер Литвы Синкявичюс назвал упавший дрон со взрывчаткой украинским

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, упавший в воскресенье и взорвавшийся на литовской территории беспилотник был произведен на Украине, передает РИА «Новости».

«Сегодня очевидно, что FPV-дрон, по имеющимся у нас данным, украинского происхождения. Это подтверждают обломки, а также обращение украинской стороны и информация о том, что во время осуществления атаки была потеряна связь с одним из дронов. Вероятно, именно этот дрон и взорвался на территории Литовской Республики. Нет сомнений, что он нес взрывчатку», – заявил Синкявичюс.

Премьер-министр уточнил, что аппарат попал в воздушное пространство страны из шенгенской зоны. В настоящее время специалисты выясняют причины падения и последующего взрыва дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вызвавший тревогу в Литве беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном.

Киев принес извинения за нарушение воздушного пространства республики.

Вильнюс попросил Польшу помочь в расследовании инцидента с аппаратом.