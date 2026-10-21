В Якутии пассажирский теплоход сел на мель

В Якутске теплоход с пассажирами сел на мель

Tекст: Алексей Дегтярёв

Теплоход компании «Ленатранс» следовал по маршруту Якутск – Нижний Бестях, он сел на мель недалеко от береговой линии, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Пассажиры и экипаж судна в результате инцидента не пострадали. Ущерб окружающей среде также не зафиксирован, специалисты пытаются снять теплоход с мели. Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Минтрансе Якутии добавили, что ситуация находится под контролем. Пассажиры теплохода планировали продолжить маршрут на поезде, который ожидает их на станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе грузовое судно село на мель на побережье Стамбула. В Румынии севшее на мель судно на неделю парализовало движение по Дунаю. В начале месяца МЧС сообщило о 19 иностранцах на судне, севшем на мель в Калининградской области.