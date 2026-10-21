Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В Якутии пассажирский теплоход сел на мель
В Якутске теплоход с пассажирами сел на мель
На реке в Якутии пассажирское судно «Московский-11» оказалось на мели в 700 метрах от берега, люди на борту не пострадали, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Теплоход компании «Ленатранс» следовал по маршруту Якутск – Нижний Бестях, он сел на мель недалеко от береговой линии, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Пассажиры и экипаж судна в результате инцидента не пострадали. Ущерб окружающей среде также не зафиксирован, специалисты пытаются снять теплоход с мели. Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Минтрансе Якутии добавили, что ситуация находится под контролем. Пассажиры теплохода планировали продолжить маршрут на поезде, который ожидает их на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе грузовое судно село на мель на побережье Стамбула. В Румынии севшее на мель судно на неделю парализовало движение по Дунаю. В начале месяца МЧС сообщило о 19 иностранцах на судне, севшем на мель в Калининградской области.