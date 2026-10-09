Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
МЧС сообщило о 19 иностранцах на севшем на мель в Калининградской области судне
МЧС: На севшем на мель в Калининградской области судне находятся 19 иностранцев
На грузовом судне, севшем на мель из-за шторма в Янтарном Калининградской области, находятся 19 иностранных граждан, сообщили в региональном управлении МЧС.
«На судне находятся 19 человек, сигналы помощи и бедствия не подают», – сообщил ТАСС источник в ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным ведомства, весь экипаж состоит из иностранных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма. В тот же день стало известно, что экипаж судна не стал запрашивать помощь.
Летом швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.