Премьер Венгрии назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр счел ненужным устанавливать дату вступления Украины в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Определить дату вступления Украины в ЕС невозможно и не нужно, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он отметил, что процесс интеграции должен основываться на реальных заслугах, пишет РИА «Новости».

«По-моему, определить такую дату невозможно, да и не нужно. Мы выступаем за переговоры о вступлении, основанные на заслугах, и видим, что в Европе все больше людей придерживаются такого подхода», – заявил политик журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер напомнил, что некоторые страны ждут принятия в объединение десятилетиями и не особо продвинулись на этом пути. По его словам, сам факт начала переговоров о евроинтеграции с украинской стороной еще ничего не означает.

Мадьяр также сообщил о запланированной на полях саммита короткой встрече с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева выполнения закрепленных в законе обязательств по расширению прав закарпатских венгров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

Между тем во вторник скорейшую евроинтеграцию Киева поддержали менее половины европейцев. А в понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров по этому вопросу.