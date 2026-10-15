Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
При пожаре в ангаре в Подольске взорвалась емкость с газом
В металлическом ангаре в городе Подольск в Московской области произошел пожар, повлекший за собой разгерметизацию газовой емкости и распространение огня на 2,4 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС России.
В металлическом ангаре в подмосковном Подольске произошел крупный пожар. В ходе инцидента разгерметизировалась емкость с газом, после чего огонь стремительно распространился на площади 2,4 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Из горящего здания спасатели эвакуировали 23 человека. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали двое.
В ликвидации возгорания принимают участие порядка 40 человек личного состава. Кроме того, к тушению привлекли 13 единиц специальной пожарной техники.
В августе пожарные потушили возгорание в больнице Подольска.
В июле на юго-востоке Москвы спасатели ликвидировали пожар в ангаре.
В январе в Подольске в результате пожара погибли три человека.