В Подольске при пожаре погибли три человека
В многоквартирном доме на улице Московской в Подольске произошел пожар, в результате которого две женщины и мужчина скончались от отравления продуктами горения.
Три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Подольске, передает ТАСС. ЧП произошло вечером 5 января 2026 года на улице Московской. По данным областной прокуратуры, «в результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах, еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение».
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Однако точную причину пожара предстоит установить в ходе экспертизы.
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, продолжают допрашивать очевидцев и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
