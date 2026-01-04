Пожар в Самаре унес жизни двоих человек

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, возгорание началось примерно в 4.05 мск в частном доме на улице Молодогвардейской, передает РИА «Новости». Огонь распространился на два деревянных многоквартирных дома и административное здание, охватив площадь около 300 кв. м.

Как сообщили в МЧС, в результате пожара погибли два человека, пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 20 человек. В 8.30 (7.30 мск) открытое горение было ликвидировано. Для ликвидации пожара привлекались 96 человек и 33 единицы техники.

Региональная прокуратура уточнила, что один из домов был расселен, второй – жилой. Одной из эвакуированных семей предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья временно размещена в санатории «Волжанка». Остальные люди нашли приют у родственников.

Прокуратура Самарского района проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности. По итогам проверки будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования.

В декабре при пожаре в жилом доме в Самаре погиб человек.

На прошлой неделе при пожаре в частном доме в Чапаевске Самарской области погиб ребенок и пострадали три человека.