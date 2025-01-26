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    Маск превращает Германию в европейский плацдарм Трампа
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
    Посол объяснил отказ посетить годовщину освобождения Освенцима в Польше
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    26 января 2025, 16:17 • Новости дня

    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе

    В ЕС предложили запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»

    Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
    @ Музыка. Детское радио/YouTube

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запертить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Риль выразила озабоченность по поводу влияния российского трека «Сигма бой» на молодежь. По ее словам, этот вирусный трек в социальных сетях передает патриархальные и пророссийские мировоззрения, взгляды и особенно популярен среди подростков в Германии и на Украине.

    «Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», – заявила Риль, ее слова приводятся на сайте Европарламента.

    Риль подчеркнула, что Россия использует социальные медиа для внедрения своих идей в общество, нацеливаясь на молодых украинцев через их телефоны.

    «Сигма бой» – это русскоязычный трек блогеров Betsy и Марии Янковской, который появился в начале октября 2024 года и стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok.

    Напомним, песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    25 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга

    Роскосмос показал фото айсберга А23а, угрожающего британскому острову Южная Георгия

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг A23a, весящий триллион тонн, который движется к британскому острову Южная Георгия, находящемуся в южной части Атлантического океана, сообщили в Роскосмосе.

    Фото айсберга опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса. Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал крупнейший в мире айсберг A23a, который двигается в сторону британского острова Южная Георгия. Площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, а вес – почти триллион тонн.

    Айсберг A23a, который вдвое больше по площади, чем Санкт-Петербург, откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. Более тридцати лет он находился на мели в море Уэдделла, однако в середине ноября 2023 года «проснулся» и начал движение. В результате дрейфа айсберг вышел на чистую воду.

    Как сообщает главный специалист Полина Солощук, айсберг A23a из-за таяния начал сокращаться в размерах. За последний год он потерял около 9% своей площади и преодолел около 1400 километров. Несмотря на это, он остается серьезной угрозой для острова Южная Георгия.

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    25 января 2025, 17:41 • Новости дня
    Страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

    Страна, где находится Смольянинов, отказала России в правовой помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государство, в котором предположительно находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), заочно арестованный за фейки об армии и возбуждение ненависти, отказало российским следователям в правовой помощи, сообщили в правоохранительных органах.

    В заявлении правоохранительных органов указано: «Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», передает РИА «Новости».

    Смольянинова предположительно связывают с Латвией, поскольку неделю назад он разместил в Instagram видеозапись с геотегом Юрмалы. Однако, ранее актер указывал геотеги из Берлина, Ниццы, Черногории, а также давал концерты в Париже и Америке.

    В субботу утром российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    25 января 2025, 17:52 • Новости дня
    На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

    Паспортный контроль введен на Крымском мосту для въезжающих в Крым

    Tекст: Вера Басилая

    На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих в Крым в рамках антитеррористических мероприятий, сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Овдиенко, мера введена в рамках антитеррористических мероприятий и обусловлена указом президента России о повышенном уровне реагирования в Крыму и Краснодарском крае.

    Дополнительно решение о введении контроля принято Антитеррористической комиссией Темрюкского района, а также главой Краснодарского края, который распоряжается о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в крае и на мосту. Люди, направляющиеся в Крым, обязаны предоставить либо оригинал паспорта, либо его электронную версию через приложение «Госуслуги», пояснил замминистра.

    Ранее российские силы ПВО за 35 минут уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Черным морем у побережья Крыма.

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    26 января 2025, 11:57 • Новости дня
    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима

    Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше

    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.

    Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.

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    25 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»

    Захарова охарактеризовала угрозы Туска Орбану как проявление западной демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как проявление «западной демократии».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы Туска, направленные в адрес Орбана.

    «А потому что такая западная демократия», – написала Захарова.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России.

    Напомним, Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

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    25 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Полиция задержала устроивших стрельбу у ТЦ в Волгограде студентов

    Полиция задержала студентов, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Волгограде полиция задержала двух молодых людей, которые устроили стрельбу из охолощенного оружия у торгового центра, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

    По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 17 января. Стрельбу устроили двое студентов, которым 17 и 18 лет, в компании своих друзей. Они использовали охолощенное оружие, после чего видео инцидента было выложено в интернет, передает РИА «Новости».

    Сотрудники полиции установили личности стрелявших и доставили всех участников событий в подразделение полиции. По словам представителей ведомства, все собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

    Ранее в центре Москвы после конфликта около кафе произошла стрельба, а нападавший скрылся.

    В подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    26 января 2025, 05:56 • Новости дня
    Британца в Москве арестовали за мат на улице

    Басманный суд арестовал британца в Москве за нецензурную брань

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы арестовал гражданина Британии за нецензурную брань на улице, несмотря на то, что он не владеет русским языком и утверждает, что ничего подобного не совершал.

    Как передает РИА «Новости», Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подданного Британии по фамилии Джонсон за использование нецензурной лексики на улице. Джонсону назначили пять суток административного ареста за мелкое хулиганство, после того как граждане пожаловались на его поведение.

    В судебных материалах подчеркивается, что Джонсон, находившийся в России по туристической визе, нецензурно выражался, не реагируя на замечания прохожих. При этом, как утверждал сам Джонсон в суде, он не владеет русским языком и ничего подобного не совершал. Адвокат Джонсона заявил, что объяснения граждан, на которых ссылается полиция, не были включены в материалы дела.

    Несмотря на это, суд поддержал позицию правоохранительных органов и назначил Джонсону административный арест на пять суток. Дата вынесения решения – 24 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа. В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

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    26 января 2025, 05:25 • Новости дня
    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19

    ЦРУ изменило позицию по вопросу о происхождении COVID-19

    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

    ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.

    Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

    В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

    В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», считая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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