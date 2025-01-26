Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!6 комментариев
Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе
В ЕС предложили запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»
Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запертить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.
Риль выразила озабоченность по поводу влияния российского трека «Сигма бой» на молодежь. По ее словам, этот вирусный трек в социальных сетях передает патриархальные и пророссийские мировоззрения, взгляды и особенно популярен среди подростков в Германии и на Украине.
«Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», – заявила Риль, ее слова приводятся на сайте Европарламента.
Риль подчеркнула, что Россия использует социальные медиа для внедрения своих идей в общество, нацеливаясь на молодых украинцев через их телефоны.
«Сигма бой» – это русскоязычный трек блогеров Betsy и Марии Янковской, который появился в начале октября 2024 года и стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok.
Напомним, песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.