  • Новость часаВ Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина теряет обещанные Западу месторождения
    Newsweek: На Парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    11 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 19:15 • Новости дня

    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»

    Песня «Сигма бой» заняла седьмую строчку в чарте Billboard благодаря юным блогерам

    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    Песня «Сигма бой» российских школьниц заняла седьмое место в международном чарте Billboard, опубликованном 16 января, в категории танцевальных и поп-композиций, исполняется 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Марией Янковской, сообщают «Известия».

    Девочки смогли привлечь внимание не только российской, но и зарубежной аудитории своими талантом и харизмой. Список чарта был опубликован на сайте Billboard 16 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.


    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

    Коментарии (34)
    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

    Коментарии (33)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой

    Бывший муж российской самбистки и дзюдоистки Барановой назвал причину смерти спортсменки

    Названа причина смерти российской дзюдоистки Барановой
    @ vk.com/tverjudo_fd

    Tекст: Вера Басилая

    Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла от тяжелой болезни, а не погибла в результате несчастного случая, сообщил бывший муж спортсменки Михаил Фадеев.

    Бывший муж дзюдоистки Михаил Фадеев опроверг сообщения о гибели Барановой в результате несчастного случая, заявив, что она скончалась из-за тяжелой болезни, передает ТАСС. Он добавил, что их общего ребенка будет воспитывать сам.

    Ольга Баранова ранее завершила свою спортивную карьеру и, по имеющейся информации, занималась тренерской деятельностью в сфере фитнеса.

    В 2014 году она стала победительницей Кубка мира по самбо. Также на ее счету серебро чемпионата России по самбо в 2013 году и бронза в 2015 году. В дзюдо Ольга завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров в 2010 году и золотую медаль на Всероссийской юниорской спартакиаде того же года.

    Ранее сообщалось, что российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая в возрасте 33 лет.

    Коментарии (8)
    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Коментарии (38)
    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

    Коментарии (9)
    15 января 2025, 22:16 • Новости дня
    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» российского газа в Приднестровье

    Эксперт Юшков: Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно

    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» российского газа в Приднестровье
    @ Красильников Станислав/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приднестровье может получать российский газ только транзитом через Украину, потому что закачать газ через Румынию и затем Молдавию фактически невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Заявление о том, что Россия отправит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи, должно информационно противодействовать позиции Молдавии и Украины, которые пытаются связать прекращение поставок газа с решением Газпрома. Смысл этого заявления в том, чтобы показать Киеву и Кишиневу, что Россия не бросила Приднестровье и готова поставлять газ хоть бесплатно», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Похоже, Газпром реально к этому готов, – продолжил эксперт. – Однако в Молдавию, если возобновится транзит через Украину, газ не пойдет. Чтобы Газпром продавал газ Кишиневу, надо решить вторую проблему. Молдавия нарушила предыдущий контракт и не выплачивала долг по старым контрактам. А выплата долга – это одно из условий заключения нового контракта», – напомнил Юшков.

    Эксперт подчеркнул, что ПМР может получать газ только транзитом через Украину, «потому что закачать газ через Румынию и затем Молдавию фактически невозможно». По его словам, если гуманитарные поставки газа будут вестись через территорию Молдавии, то Кишинев «оставит этот газ себе».

    «Поэтому я не представляю, как еще можно осуществлять гуманитарные поставки. Чисто физически это зависит не от России. Будет ли этот газ действительно бесплатным? Судя по заявлениям, да, но я бы дождался комментариев с российской стороны», – рассуждает спикер.

    Еще один вопрос – о каких объемах газа может идти речь. «Если газ пойдет не только в дома, но и на электростанции для выработки электричества, то нужно контролировать объемы. Получается, что у Приднестровья будет соблазн получить больше газа, а потом выработать электроэнергию и продать ее в ту же самую Молдавию», – добавил спикер.

    Ранее в среду глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. По мнению экономиста Ивана Лизана, у России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье.

    С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия.

    Коментарии (15)
    16 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области, но не видит угрозы энергобезопасности стран Евросоюза.

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области на Украине, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге заявила, что пока не видит непосредственной угрозы для энергобезопасности Европейского союза.

    «Мы были проинформированы об этом ударе. Мы находимся в контакте с Украиной, чтобы оценить степень повреждения и угрозы для энергобезопасности Украины», – сказала Итконен. Она добавила, что на данный момент нет информации о непосредственных рисках для энергобезопасности ЕС.

    Вместе с тем она отметила, что «не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры на Украине, поражая наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.

    Коментарии (26)
    15 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале

    Baza: Экипаж разбившегося под Актау самолета сам принял решение не садиться в Грозном

    Стало известно об отказе пилотов упавшего в Актау рейса AZAL от посадки в Грозном и Махачкале
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), разбившегося в Казахстане в декабре, самостоятельно принимал решения об изменении маршрута, а предварительные версии катастрофы были названы со слов пилотов, следует из предполагаемой расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами.

    Как говорится в предполагаемой расшифровке переговоров пилотов с диспетчерами, опубликованной Telegram-каналом Baza, экипаж отказался от предложенных диспетчерами вариантов посадки в российских аэропортах. Изначально диспетчеры предложили посадку в Грозном и Махачкале, предоставив данные по другим российским аэропортам.

    «Все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку – и в результате лететь в Актау – экипаж «Азербайджанских авиалиний» принимал самостоятельно», – говорится в публикации.

    В процессе переговоров с диспетчерами экипаж озвучил возможные версии причин инцидента на борту. Пилоты полагали, что произошло столкновение с птицами или взрыв газового баллона. Из записей переговоров также следует, что на самолет было оказано внешнее воздействие. Однако пилоты не стали объявлять чрезвычайную ситуацию на борту.

    В декабре недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы. Казахстанские власти направили международные следственные поручения в Россию и Азербайджан в связи с расследованием катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

    Коментарии (13)
    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

    Коментарии (9)
    16 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует провести 40 концертов, чтобы восстановить сгоревший во время лесных пожаров дом в поселке Биг-Рок стоимостью 700–800 тыс. долларов.

    Отмечается, что Лагутенко отправится в гастрольный тур, чтобы заработать на восстановление своего дома в Калифорнии, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В результате лесных пожаров, прошедших через поселок Биг-Рок, дом Лагутенко полностью уничтожен, однако земля осталась неповрежденной.

    По словам источника, чтобы отстроить дом, потребуется от 700 до 800 тыс. долларов. Для этого музыканту придется провести около 40 концертов.

    Известно, что за одно выступление группа «Мумий Тролль» зарабатывает примерно в 8,5 млн рублей, половина из которых достается Лагутенко.

    Сообщается, что туры коллектива пользуются популярностью, особенно в США и Канаде, где недавние выступления проходили практически ежедневно.

    Дом Лагутенко находился в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом и представлял собой коттедж площадью 205 кв. метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Особняк, стоивший около 3 млн долларов, был куплен музыкантом семь лет назад в ипотеку.

    Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Актриса Дэлис Карри, известная по фильмам «Братья Блюз» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре в Лос-Анджелесе.

    Коментарии (24)
    15 января 2025, 22:18 • Новости дня
    В Венгрии объяснили, почему Орбана не будет на инаугурации Трампа

    Пресс-секретарь главы правительства Венгрии объяснил пропуск инаугурации Трампа Орбаном конференцией в Будапеште

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января, так как выступит в Будапеште на конференции, посвященной оценке председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, передает ТАСС.

    Хаваши уточнил, что в этот день Орбан выступит на конференции в Будапеште, где подведет итоги председательства Венгрии в Совете ЕС.

    Ранее в венгерских СМИ активно обсуждали, будет ли Орбан присутствовать на инаугурации, так как он считается давним союзником Трампа в Европе. В прошлом году Орбан открыто поддержал Трампа в ходе его предвыборной кампании и несколько раз посещал его в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Также он стал первым из лидеров стран ЕС, которого Трамп пригласил туда после своей победы на выборах в ноябре.

    По традиции, на инаугурации президента США иностранные государства представляют послы в Вашингтоне. Однако в этот раз появились сообщения, что Трамп пригласил в Вашингтон 20 января некоторых зарубежных лидеров, среди которых президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель КНР Си Цзиньпин. Последний пообещал прислать своего высокопоставленного представителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, так как считает его президентство нелегитимным. Глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара будет представлять правительство Индии.

    А вот Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации, в отличие от своего супруга, а также Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лоры Буш.

    Коментарии (3)
    16 января 2025, 11:32 • Новости дня
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

    Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Кир Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, укрепить свою репутацию, а также юридически закрепить интересы Британии, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее британский премьер приехал в Киев подписывать договор о «столетнем партнерстве».

    «В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

    Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

    «На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

    Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

    Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

    Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

    Коментарии (9)
    16 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу реакции Армении на высказывания журналиста в российском телеэфире о Зангезурском коридоре.

    На брифинге Захарова отметила, что высказывания касаются свободы слова, которую Армения всегда поддерживает, передает ТАСС.

    «Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Армения всегда утверждала свою приверженность свободе слова, особенно под руководством нынешнего правительства.

    Захарова также добавила, что официальная позиция России по этому вопросу хорошо известна Еревану и не раз озвучивалась.

    Накануне МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и передал ему ноту протеста из-за заявлений, прозвучавших в передаче «Вести недели» на ВГТРК. В программе шла речь о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью назвал Армению «фашистским государством» и отметил, что она не должна быть препятствием между Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Зангезурский коридор на территории Армении должен быть открыт.

    Коментарии (17)
    16 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков

    Трехкратный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет

    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков
    @ Адамович Николай/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный пловец Дмитрий Волков, завоевавший три олимпийские медали, скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

    Трехкратный призер Олимпийских игр, пловец Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет, передает РИА «Новости». Федерация водных видов спорта России подтвердила информацию о его кончине. Ранее сообщалось, что Волков боролся с тяжелым заболеванием и проходил курс лечения.

    «Дмитрий был добрым и светлым человеком, победителем многих турниров международного уровня, большой чемпион. Нас много лет связывали теплые и дружеские отношения. Приношу свои соболезнования родным и близким Димы», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

    В спортивной карьере Волкова значатся две бронзовые медали на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле: на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров, а также серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Помимо этого, на его счету серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.


    Коментарии (3)
    16 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    @ president.gov.by

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск Д4 125», который стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода» в Минском городском технопарке.

    Как пишет Белта, подарок был вручен коллективом «МотоВелоЗавода», который расположен на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке завода, передает РИА «Новости».

    «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – заявил Лукашенко, подчеркнув свою привязанность к подаренному транспортному средству. Модель мотоцикла отличается экономичностью, современным сбалансированным дизайном и предназначена для дорожных условий стран СНГ. Она сочетает в себе элементы минимализма, характерные для предыдущих поколений мотоциклов линейки «Минск», и современные стилистические решения.

    Производитель описывает мотоцикл как надежный, выносливый и экономичный в обслуживании. В рамках официального визита в Минский городской технопарк глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов, обсудив вопросы развития и модернизации производства.

    Ранее во время государственного визита в Монголию Лукашенко подарил президенту Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и в ответ получил двух скакунов.

    Коментарии (16)
    Главное
    Захарова предложила ЕС рассмотреть США и Британию для расширения
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России
    Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых
    Мишустин рассказал о планах российских компаний строить метро во Вьетнаме
    В Польше Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы
    Папа Римский Франциск упал и ушиб предплечье
    Аномально теплая погода разбудила клещей

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ* в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............