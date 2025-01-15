Актер Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить

Tекст: Андрей Резчиков

«Обрыв морского подводного кабеля – это рабочая ситуация. Подобные инциденты зачастую не преследуют военно-политические цели. Судно же «крутится» на поверхности, амплитуда серьезная. И случается, что грунт не удерживает якорь, а тот, в свою очередь, цепляет кабель. Я сам пару раз наблюдал такое», – отмечает депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

«Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», – добавил собеседник. По словам парламентария, «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. «Тем более Балтийское море достаточно мелкое, водолазы могут спокойно работать», – добавил спикер.

Подобные инциденты также никак не влияют на работу американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS. «Гидрофоны стоят по всему Мировому океану, но с ними ничего не случается. Поэтому я не вижу в обрыве кабелей признаков диверсий», – подчеркнул бывший морской офицер.

Что касается решения НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, то Колесник считает эти планы альянса политически мотивированными. «Вот когда взорвали «Северный поток – 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», – подчеркнул спикер.

Депутат не удивлен, что военное ведомство Швеции уже связало повреждение с китайским судном Yi Peng. «Дональд Трамп высказался об экономической войне с Китаем – и тут же начались истории с обрывами», – указал Колесник.

Во вторник стало известно о повреждении в Балтийском море еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции. По мнению следователей, действия экипажа судна могли быть умышленными, потому что капитан якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

Похожие инциденты происходили на Балтике в ноябре и декабре минувшего года. В конце декабря повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Финские правоохранители подозревают, что виновник обрыва EstLink 2 судно Eagle S, которое шло под флагом Островов Кука. При этом финская таможня бездоказательно утверждает, что корабль Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.

В ноябре произошел разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой. Тогда под подозрением также оказался китайский сухогруз.

Во вторник генсек НАТО Марк Рютте в ходе проходящего в Финляндии саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона сообщил о начале операции «Балтийский караул», которая заключается в увеличении военного присутствия в Балтийском море ради усиления безопасности подводной инфраструктуры.