У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
ТАСС: каждый месяц в ряды ВСУ поступают порядка 600 наемников
По оценкам рекрутингового центра Foreign recruitment centre (FRC), более 10 тыс. иностранцев из 75 стран уже служат в рядах ВСУ, о чем сказано в документации FRC.
«В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.
Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.
По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.
