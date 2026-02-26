Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.

Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ.



