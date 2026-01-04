Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.4 комментария
Десять человек спасли из пожара в доме на Люблинской улице в Москве
В доме на Люблинской улице, д. 175 в Москве произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир, сообщили в столичном управлении МЧС России.
«С вышележащих этажей пожарно-спасательными подразделениями были спасены десять человек, один из них – ребенок, – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять человек, включая троих детей, стали жертвами пожара в селе Сунтар, сообщили в главке МЧС по Республике Саха (Якутия). В результате крупного пожара в Самаре погибли мужчина и женщина, самостоятельно эвакуировались 20 человек.