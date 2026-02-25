Америка предупредила Украину за удар по нефтяным интересам США

Tекст: Олег Исайченко

Госдеп США направил Киеву ноту протеста из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море.

«Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей». Эксперт подчеркнул, что

Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство.

«Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки. Ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова пытаться атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

«Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – полагает Анпилогов.

США всегда защищают собственные экономические интересы,

соглашается Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. «Украина для них – инструмент, которым они решают ряд своих задач. А само обнародование Стефанишиной этой темы объясняется попыткой привлечь внимание европейских партнеров Киева», – считает он.

«Офис Зеленского хочет намекнуть ЕС, что США преследует экономические интересы, и этим иногда мешают Украине. У Банковой непростые отношения с Вашингтоном. Местное руководство идейно ближе к Британии», – добавляет собеседник.

«Тем не менее, вероятно, на время Киев прекратит удары по КТК. При этом, сама формулировка «приняли к сведению требования США» больше похожа на «мы вас услышали», чем на «так точно», – детализировал Дудчак.

При атаках по насосной станции Каспийского трубопроводного консорциума в России Киев мог сослаться на незнание того, что это за объект,

объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. «Но затем ВСУ наносили целенаправленные удары по выносному причальному устройству КТК и танкеру Delta Harmony, зафрахтованному консорциумом «Тенгизшевройл», 50% которого принадлежит Chevron», – напомнил он.

«Действия ВСУ привели к тому, что КТК стал отгружать меньше нефти, а в самом Казахстане сократилась добыча на международных проектах, где участвуют американские компании. Это системные удары по интересам бизнеса США. Поэтому Вашингтон стал реагировать и, как мы видим, до Киева дошел этот сигнал», – продолжил он.

«Думаю, временной лаг между атаками и реакцией был сделан Вашингтоном для того, чтобы показать, что США защищают не Россию, а свои экономические интересы. Тем не менее, американские компании смогли пролоббировать, чтобы власти обратили внимание на эту ситуацию и на убытки из-за действий Украины», – указал спикер.

«Если бы США не стали одергивать Украину, то ВСУ и далее атаковали бы КТК, оставшийся в работе выгружной терминал и сами танкеры.

В основном собственниками этих углеводородов являются западные компании, а акционерами КТК – иностранный бизнес. Если бы Вашингтон не послал нынешний сигнал Киеву, большая часть казахской нефти вообще не вышла бы на мировой рынок», – спрогнозировал собеседник.

«Думаю, ВСУ прекратят бить по КТК, для того чтобы, как минимум, не сорвать переговорный процесс и не настроить США против себя в рамках дипломатических дискуссий. Вместе с тем, Украина зачастую в подобных ситуациях считает, что нужно наоборот бить по американским интересам, чтобы те предложили Украине что-то взамен, чтобы она так больше не делала», – заметил эксперт.

«То есть, Украина считает, что может периодически вести диалог с США с позиции силы, вынуждая Вашингтон принимать какие-то решения в пользу Киева. Поэтому ВСУ иногда устраивают провокации. Если вдруг будет объявлено о срыве переговоров, то стоит ожидать следующих украинских действий против интересов американских компаний в рамках КТК. Банковой выгодно демонстрировать свою неуправляемость», – отметил Юшков.