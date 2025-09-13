Путин объявил о планах автоматизации метро Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, после успешных испытаний на улицы города уже вышли беспилотные трамваи, а следующим этапом станет автоматизация работы метро, передает ТАСС.

Он отметил важность совмещения технологических инноваций с активным строительством новых станций и линий столичного метрополитена. «Сегодня открыты еще четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для двух миллионов москвичей и жителей Подмосковья», – подчеркнул президент.

Напомним, в субботу Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве.

В июле власти Москвы озвучили планы по переводу метро на беспилотные поезда.