Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели конструктивный телефонный разговор, отметив особую важность диалога для текущих двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Был очень-очень теплый и нужный разговор», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.
В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В пресс-службе Кремля уточнили, что к разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась жена азербайджанского лидера, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.