Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным

SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии в Москве

Tекст: Антон Антонов

В ходе переговоров рассматривались «различные политические, военные и экономические вопросы». При этом особое внимание было уделено вопросам стратегического партнерства в оборонной промышленности. Обсуждалось также укрепление военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

В политической части обсуждения участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и в мире, подтвердив необходимость плотной политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском. Также говорили об уважении норм международного права и отказе от вмешательства во внутренние дела государств.

В ходе экономического блока переговоров стороны рассмотрели пути расширения торговли, поддержку проектов восстановления Сирии, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.