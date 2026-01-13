Госдума в первом чтении одобрила отпуска командированным в зону СВО и Сирию

Госдума в первом чтении одобрила отпуска для командированных в зону СВО и Сирию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год для ветеранов боевых действий, передает ТАСС. Новые правила распространяются на тех, кто был командирован для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан.

Изменения вносятся в статью 16 закона «О ветеранах». Законопроект подготовило правительство России с целью повысить социальную защищенность лиц, работавших на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Для получения права на отпуск необходимо иметь не менее шести месяцев работы в этих регионах либо быть откомандированным досрочно по уважительным причинам.

Нововведения также затрагивают лиц, командированных в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также тех, кто был направлен в Сирию с 30 сентября 2015 года для выполнения специальных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет супругам, детям и родителям раненых участников спецоперации брать отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год.

Также глава государства отметил необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.