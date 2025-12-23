  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    5 комментариев
    23 декабря 2025, 18:40 • Справки

    Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

    Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

    Tекст: Ольга Никитина

    Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    Рождественские открытки: традиция и современный формат

    История поздравительных открыток к Рождеству насчитывает не одну сотню лет. Изначально это были рукописные послания, позже – тиражные литографии с изображением библейских сцен, ангелов и зимних пейзажей. Физическая открытка, отправленная по почте, долгое время была материальным свидетельством внимания и заботы.

    Важной частью празднования Рождества 7 января остается прекрасный обычай поздравлять родных и близких открытками с Рождеством Христовым. Этот искренний жест в цифровую эпоху не утратил своего значения, а обрел новое воплощение. Яркие и душевные открытки с Рождеством сегодня позволяют мгновенно передать теплые пожелания, сохранив всю глубину и красоту вековой традиции. Они остаются самым простым и в то же время самым теплым способом выразить свои чувства в светлый праздник.

    Бесплатные открытки с Рождеством: где и как использовать

    Один из самых частых запросов в интернете перед праздником – «бесплатные открытки с Рождеством». Это объяснимо: люди ищут простой, красивый и не требующий финансовых затрат способ поздравить большое количество людей.

    Такие открытки идеально подходят для:

    • Рассылки в семейных и дружеских чатах в мессенджерах.

    • Публикации на личной странице в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) как персональное или общее поздравление для всех подписчиков.

    • Отправки по электронной почте коллегам и деловым партнерам в качестве знака внимания.

    • Создания праздничной атмосферы в цифровых дневниках или блогах.

    • Использование бесплатных изображений – это демократичный и удобный способ разделить радость праздника со всем своим окружением.

    Красивые открытки с Рождеством: какие изображения выбирают чаще всего

    Эстетика рождественской открытки традиционно строится на теплой и умиротворяющей символике. Самые популярные сюжеты включают:

    • Ангелов – вестников благой вести.

    • Вифлеемскую звезду, озаряющую ночное небо.

    • Вертеп (пещеру) с Младенцем Христом, Девой Марией и Иосифом.

    • Занесенные снегом православные храмы с горящими в окнах огнями.

    • Зажженные свечи как символ Божественного света и тепла.

    Цветовая гамма чаще всего выдержана в глубоких, но теплых тонах: оттенках синего и фиолетового для ночного неба, золотого и желтого для сияния звезд и свечей, белого для чистоты снега. Такие изображения визуально передают ощущение тишины, благоговения и чуда.

    «Ночь перед Рождеством»: особый сюжет открыток

    Особой поэтической силой и тихой красотой обладают рождественские открытки, посвященные Сочельнику – таинственной ночи перед Рождеством. Изображения на тему ночи перед Рождеством передают атмосферу наивысшего, трепетного ожидания чуда, позволяя отправить близким не просто поздравление, а целый мир тихих огней, зимней сказки и надежды.

    На таких картинках изображают:

    • Безмолвное, усыпанное звездами небо с одной яркой, путеводной звездой.

    • Укрытую снегом спящую деревню или одинокую часовню в лунном свете.

    • Тихий домашний уют: окно, из которого льется свет, рядом с украшенной елочкой.

    Эти открытки идеальны для поздравлений в сам Сочельник, 6 января, создавая настроение сосредоточенности и радостного предвкушения главного праздника.

    Открытки с Рождеством Христовым: церковные и православные мотивы

    Для глубоко верующих людей или для поздравления духовных лиц наиболее уместны открытки с четкими религиозными сюжетами. Поиск по запросу «открытки с Рождеством Христовым» ведет именно к таким изображениям.

    Их отличительные черты:

    • Канонические иконописные сюжеты Рождества Христова.

    • Изображения Пресвятой Богородицы с Младенцем.

    • Использование церковнославянской вязи в поздравлениях.

    • Сдержанный, благоговейный дизайн без излишней светской мишуры.

    • Такие открытки – знак особого уважения к смыслу праздника и вере адресата.

    Рождество и дети: открытки для семейных поздравлений

    Образы детей на рождественских открытках – это символ чистоты, невинности и новой жизни. Открытки «Рождество дети» часто изображают:

    • Малышей у елки с горящими от восторга глазами.

    • Ангелочков в виде детей.

    • Семейные сцены, где дети участвуют в праздничном обряде.

    Подобные картинки невероятно популярны для поздравления родственников, особенно бабушек и дедушек, которым так приятно видеть на открытке счастливые детские лица. Они несут в себе теплое, домашнее и очень личное поздравление.

    Открытки с Новым годом и Рождеством: универсальный формат

    Период с 31 декабря по 7 января – это единая череда праздников, и многие ищут универсальные варианты поздравлений. Запросы вида «открытка с Новым годом и Рождеством» как раз отвечают этой потребности.

    Такие совмещенные открытки уместны, когда:

    • Хочется поздравить одним махом на оба праздника.

    • Вы не уверены, какой именно праздник для человека важнее.

    • Поздравление адресовано широкому кругу людей с разными традициями.

    В дизайне используются объединяющие символы: общая праздничная елка, гирлянды, звезды, а также надписи «С Новым годом и Рождеством Христовым!».

    Новые рождественские открытки: тренды текущего года

    Дизайн праздничных изображений тоже не стоит на месте. В новых рождественских открытках 2025 года заметны следующие тенденции:

    • Минимализм и элегантная простота: акцент на одной сильной символической детали (звезда, свеча) на светлом фоне.

    • Ностальгия и винтаж: возвращение к эстетике дореволюционных или советских открыток, но в современной цифровой обработке.

    • Акцент на каллиграфии и типографике: красивые шрифты сами по себе становятся главным украшением.

    • Теплая, натуральная цветовая палитра: уход от кислотных оттенков в пользу терракотового, темно-зеленого, теплого бежевого и приглушенного золота.

    Как скачать открытку с Рождеством и использовать без ошибок

    Чтобы ваше поздравление выглядело безупречно, важно правильно сохранить и отправить выбранную картинку. Все открытки, представленные в нашей подборке от газеты ВЗГЛЯД, доступны в высоком разрешении, что гарантирует их четкое отображение на любом экране.

    Простая инструкция по сохранению открытки:

    На компьютере:

    • Нажмите на понравившуюся открытку правой кнопкой мыши.

    • В появившемся меню выберите пункт «Сохранить изображение как…».

    • Укажите удобную папку на вашем устройстве (например, «Загрузки») и сохраните файл. Открытка скачается в полном качестве.

    Для быстрой отправки из браузера:

    • Нажмите на изображение правой кнопкой мыши и выберите «Копировать изображение».

    • Перейдите в чат мессенджера (WhatsApp, Telegram) или соцсети.

    • Откройте поле для ввода сообщения и вставьте изображение (правой кнопкой мыши – «Вставить» или комбинация клавиш Ctrl+V). Картинка будет готова к отправке.

    На смартфоне или планшете:

    • Задержите палец на выбранной открытке на несколько секунд.

    • В появившемся меню тапните по пункту «Сохранить изображение» или «Загрузить изображение».

    • Файл сохранится в галерее вашего устройства. После этого его можно отправить через любой мессенджер или опубликовать в социальных сетях напрямую из приложения «Галерея» или «Фото».

    Формат: Все открытки сохранены в оптимальных форматах JPG или PNG, что сохраняет их яркость и детализацию.

    После сохранения или копирования вы можете мгновенно поделиться праздничным настроением: отправить картинку в семейный чат, опубликовать на своей странице в соцсетях или установить в качестве фона на рабочем столе. Добавьте к открытке несколько теплых слов – и ваше персональное поздравление готово!

    Заключение

    Рождественская открытка – это гораздо больше, чем просто картинка. Это мост между людьми, цифровой аналог теплого рукопожатия или объятия. В быстротечном мире она позволяет остановиться на мгновение и вспомнить о самом важном: вере, семье, доброте и свете, который родился в Вифлееме. Отправляя красивую открытку с Рождеством Христовым 7 января, вы делитесь частичкой этого света, напоминая близким, что они не одиноки и что их помнят и любят. И в этом – непреходящая ценность и актуальность этого прекрасного обычая.

    Главное
    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    Российских юных фехтовальщиков допустили к турнирам с государственной символикой
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации