Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

Песков: Дмитриев уже доложил Путину об итогах визита в Майами

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.