Эксперты: 2025-й стал годом укрепления культурного суверенитета России

Эксперт Рыбальченко: В России растет интерес к отечественным культурным продуктам

Tекст: Евгений Поздняков

«Интерес к отечественному культурному коду перестал быть формальностью – он стал внутренней потребностью. В 2025 году мы запустили конкурс «Родная игрушка» и получили невероятный отклик: на участие поступило более 28 тыс. заявок из всех регионов страны. Причем около трех тыс. работ пришли от самих детей», – сказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

«Лекции по истории, литературе и искусству на площадках общества «Знание» всегда собирают полные залы молодых людей. Мы отмечаем, что подрастающее поколение хочет знать больше о подвигах современных героев – о том, как обычные люди в непростых обстоятельствах делают сложный выбор, и тем самым меняют мир вокруг», – акцентирует собеседник.

«Общество «Знание» подстраивается под этот запрос – например, мы создаем короткометражные мультфильмы о великих сражениях в годы Великой Отечественной войны и публикуем графические новеллы о подвигах участников СВО», – подчеркивает Рыбальченко.

О широком интересе населения к культурно-историческим проектам рассказывает и Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ).

«За последние пять лет ИРИ поддержал более двух тыс. инициатив, которые в совокупности принесли свыше 200 млрд просмотров. Но главное заключается не в цифрах, а в том, что в результате работы государственных фондов со смыслами меняется вся экосистема создания контента. Российские режиссеры и сценаристы реализуют правильные приоритеты не только в кино, созданном на деньги государства, но и в индустрии в целом», – поясняет он.

«И в результате состоялось настоящее импортозамещение: три четверти самых популярных сериалов – отечественного производства. А ведь еще три года назад 90% телепроектов были иностранными. В российском обществе серьезно вырос запрос на фильмы с традиционными ценностными установками. И наша общая задача – распространять эти правильные смыслы в тех средах, где присутствует молодежь, чтобы новое поколение создавало собственное кино, сериалы и игры», – заключил Гореславский.

Уходящий 2025 год стал временем укрепления российского культурного суверенитета. Этот процесс наглядно проявился в целой серии культурных проектов от «Родной игрушки» до грантовых конкурсов ПФКИ и ФПГ, ориентированных на поддержку отечественных смыслов, русского языка и национальной идентичности, а также на развитие собственных форматов кино, музыки, визуального искусства и детского контента.

В этом году также прошел масштабный фестиваль «Таврида.АРТ», объединивший более ста тыс. участников со всей страны. В течение нескольких дней на площадке события сменялись концерты, спектакли, выставки, мастер-классы, где молодые артисты, музыканты и дизайнеры переосмысливали фольклор и российские традиции в современных форматах.

Программа «#СВОяКУЛЬТУРА» в Академии «Меганом» стала логичным продолжением и новым витком развития патриотического искусства в России, дополнив ранее прошедшие проекты «#СВОеКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА». Работа этих инициатив опиралась на свидетельства ветеранов спецоперации, гарантируя историческую достоверность.

Кроме того, впервые в Москве, по инициативе Владимира Путина, прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие собрало около двух десятков стран-участниц и подчеркнуло, что Россия остается точкой притяжения для международного творческого сообщества. Уличной культуре уделил внимание восьмой сезон международной конкурс-премии «КАРДО», в рамках которого в Ставрополе собрались представители 58 государств.

При этом растет заинтересованность россиян в отечественных культурных продуктах. Так, по данным TelecomDaily, к апрелю 2025 доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах приблизилась к 50%, а «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

Тренд затронул и кинотеатры. Доля российских фильмов в 2019 году составляла всего 23%. На сегодня этот показатель – 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых лент – отечественного производства. При этом кассовые сборы уже превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года и на 27,8% больше 2023 года.

В то же время театр перестал быть привилегией старшего поколения и набрал популярность среди россиян трудоспособного возраста. Интерес равномерно распределяется по возрастным группам: 19-24 года (21,8%), 25-34 года (22,2%), 35-44 года (22,5%), 45-59 лет (22,4%). Наряду с интересом к российской литературе, который всегда оставался высоким, россияне с удовольствием играют в отечественные видеоигры.

По прогнозам отраслевых аналитиков, объем рынка видеоигр в России в 2025 году достигнет примерно 200 млрд рублей, что на около 7% больше, чем в 2024 году. Это отражает спрос соотечественников на игры с национальным колоритом.

Все это стало возможным благодаря целенаправленной поддержке со стороны государства. Еще в 2023 президент Владимир Путин закрепил в законодательстве об основах культурной политики понятие «культурного суверенитета». Существенный вклад в укрепление отечественных проектов внес Президентский фонд культурных инициатив. По итогам второго грантового конкурса ПФКИ 2025 года поддержку получили 810 проектов из 86 регионов страны на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Ранее после первого грантового конкурса 2025 года поддержку получили 1016 проектов из 86 регионов страны общей суммой на 5,73 млрд рублей. Средства направлены на проекты, работающие с исторической памятью, культурным кодом и современными формами творчества.

В 2025 году развитие получил Национальный центр «Россия», созданный по распоряжению президента: он стал ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и формирования чувства гордости за страну. Помимо основной площадки в Москве открыты три региональных отделения: во Владивостоке, в Красноярске и в Ханты-Мансийске.