Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине

Политолог Шеслер: Зеленский может инициировать перенос Пасхи

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Зеленскому сейчас крайне необходимо каким-то образом подтверждать полный разрыв с нашей общей историей и традициями. На фоне многостороннего процесса переговоров по мирному урегулированию Банковая подчеркивает, что нынешняя украинская повестка не имеет никакого отношения к Москве», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

«Эта игра Зеленского рассчитана как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Таким образом он заявляет, что Киев ведет диалог не с «агрессором», а с партнерами – США и Евросоюзом. Этим также подчеркивается тяготение Украины к «светлому и правильному» демократическому миру, а не возвращение к общему прошлому с Россией», – продолжила она.

«Учитывая, что некоторая часть украинского общества мыслит именно такими стереотипами, тактика Зеленского не лишена надежд на частичный медиа-успех. Инициатива Банковой также показывает, что Киев не планирует хоть сколько-нибудь реальное примирение с российской стороной», – заметила собеседница.

«Думаю, Банковая будет еще более популяризировать День памяти жертв голодоморов. Поэтому, судя по всему, профессиональные праздники последней недели ноября на Украине будут отменены или перенесены. Также Киев явно намерен придать государственное значение фейковой «резне в Буче». Так что нельзя исключать, что офис Зеленского инициирует перенос Дня работников ракетно-космической отрасли или даже Пасхи», – допустила аналитик.

«Кроме того, на начало апреля приходится удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, который был нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья. Вину за трагедию и гибель 50 человек Киев возложил на Москву. Думаю, этот день также имел в виду Зеленский, когда говорил о «трагедийных датах», – спрогнозировала спикер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Соответствующее решение он принял после беседы с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Предложения «по определению новых и логических подходов» к украинскому календарю подготовят депутаты вместе с чиновниками и «представителями гражданского общества».

Решение он объяснил «плохими календарными совпадениями» и тем, что конфликт «внес много изменений», когда «даты трагедий приходятся на профессиональные праздники». Также Зеленский заявил, что в один день не должны проводиться «совсем разные» отраслевые чествования, оставшиеся с «советских времен» и введенные «с первых лет независимости».

Он напомнил, что переход раскольнической структуры «Православная церковь Украины» и всей страны на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря «был воспринят легко». Стоит отметить, что 8 мая страна отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. 9 мая украинские власти установили Днем Европы. Праздник приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.

Киев борется с российским наследием не только в контексте дат. Так, в ноябре украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал такую политику украинской стороны «невменяемой». В этой связи он заключил: в таких условиях сложно рассчитывать, что Киев будет готов к серьезным переговорам и реальным договоренностям по урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».