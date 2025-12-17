Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Крымский институт передал Эрмитажу документы о невиновности археолога Бутягина
Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, доказывающие несостоятельность обвинений против арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщил директор института Вадим Майко.
Майко сообщил, что Эрмитаж обратился за помощью, и необходимые документы были пересланы для представления их в польском суде, передает ТАСС.
По его словам, предоставленные материалы подтверждают, что Бутягин всегда соблюдал международные научные нормы при проведении археологических раскопок. Он уточнил: «Документы доказывают, что в течение 10 лет, с 1999 года, разрешения на проведение археологических работ Александр Михайлович получал из Национальной академии наук Украины, а также из Министерства культуры Украины».
Директор также добавил, что с 2009 по 2014 год работы велись на основании открытых листов украинских коллег, и за это время не возникало никаких вопросов или претензий. После 2014 года Бутягин получал российские разрешительные документы, что, по мнению института, окончательно подтверждает абсурдность предъявленных польской стороной обвинений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога по запросу Украины. Российская академия наук (РАН) призвала сделать все возможное, чтобы арестованный в Польше Бутягин не попал на Украину.