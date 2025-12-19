Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Мировые цены на нефть снизились на опасениях избытка предложения
Мировые цены на нефть в пятницу готовятся завершить вторую неделю подряд в минусе, так как опасения растущего избытка предложения перевешивают потенциальные перебои в поставках.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.25 снижалась на 0,2%, до 59,7 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 56 долларов за баррель, передает РИА «Новости».
Отмети., что по итогам прошлой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4%.
«Доминирующее сейчас настроение – структурный избыток нефти, – цитирует Reuters главного инвестиционного директора Karobaar Capital LP в Чикаго Хариса Хуршида. – Восприятие профицита перевешивает геополитические вспышки напряжённости», – заметил он.
Согласно наблюдениям экспертов, спрос на нефть в Китае продолжает расти, но более медленными темпами, чем ранее, при этом страна располагает огромными запасами нефти на складах.