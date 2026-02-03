Госдолг Украины достиг 98,4% ВВП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственный долг Украины за 2025 год вырос почти на 30% и достиг 98,4% прогнозного ВВП страны, передает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 31 декабря 2025 года госдолг и гарантированный государством долг составил 9042,7 млрд гривен, что эквивалентно 213,3 млрд долларов. В министерстве уточнили: «По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 042,7 млрд гривен (213,3 млрд долларов), что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года».

В ведомстве отметили, что основной рост задолженности произошел за счет увеличения долгосрочного финансирования от международных партнеров Киева. Около 75% долговых обязательств Украины – внешний долг, из которых более половины приходится на обязательства перед ЕС, что составляет примерно 40% от общего объема госдолга.

Украинские власти признают, что самостоятельно покрывают только военные расходы бюджета, а остальные статьи финансируются западными партнерами. Дефицит бюджета на 2026 год запланирован на уровне 47,5 млрд долларов, что превышает показатель 2025 года – 39,5 млрд долларов.

Ранее Счетная палата Украины сообщила, что в первом квартале 2025 года страна тратила на обслуживание и погашение долга каждую шестую гривну поступлений в бюджет. По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, без западных кредитов Украина не сможет функционировать как государство. Депутат Верховной рады Нина Южанина ранее отмечала, что к сентябрю 2025 года госдолг Украины оказался втрое выше, чем в начале 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, каждый гражданин на Украине оказался должен более восьми тыс. долларов.

Украина начала реструктуризацию долга в 2,6 млрд долларов.

Киев заставил страны Европы брать кредиты на поддержку украинской экономики.