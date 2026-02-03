Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Польский ветеран вернул медаль за Афганистан президенту Польши
Польский ветеран Мачей Морыц вернул медаль за участие в миссии НАТО в Афганистане президенту Польши Каролю Навроцкому из-за того, что глава страны не отстоял честь польских ветеранов после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО.
Польский ветеран Мачей Морыц вернул медаль за участие в миссии НАТО в Афганистане президенту Польши Каролю Навроцкому на фоне заявлений бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».
Поводом стал отказ польского лидера публично защитить честь ветеранов после критики Трампа в адрес союзников по НАТО.
В интервью польскому телевидению Морыц заявил: «Господин президент, я возвращаю вам медаль, которую получил за участие в миссии ISAF в Афганистане в течение полутора лет... Надеюсь, она будет напоминать вам, что, как главнокомандующий Вооруженными силами, вы обязаны поддерживать честь и доброе имя всех ветеранов, участвовавших в этой миссии». Он также выразил надежду, что в будущем Навроцкий сможет передать эту медаль президенту США, чтобы тот помнил, что «польская кровь так же красна, как и кровь американских солдат».
Многие польские политики и общественные деятели критически отреагировали на комментарии Трампа о предполагаемом пассивном участии союзников в афганской кампании. Семьи польских военных потребовали извинений в открытом письме в Белый дом.
Президент Навроцкий предпочел ограничиться сдержанным заявлением, отметив в соцсетях, что в Афганистане погибли 44 польских военнослужащих. Польша участвовала в операции НАТО с 2002 по 2021 год, направив в Афганистан 28 тыс. военных. За весь период кампания обошлась стране в 6 млрд. злотых, погибли 44 человека, более 850 получили ранения.
