Вассерман объяснил конфликт с Алаудиновым ошибкой в пересказе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вассерман в беседе с НСН пояснил, что уважает Алаудинова и не имеет к нему претензий, а все указанные в запросе нарекания касались других людей, которые, по мнению депутата, пытаются использовать имя генерала для решения собственных проблем.

Ранее Алаудинов резко отреагировал на слова Вассермана, публично пообещав «воздать по заслугам» помощнику депутата. Генерал заявил, что «спрашивалка не выросла» у Вассермана, комментируя запрос, в котором тот упомянул фигурантов, якобы пользующихся покровительством главы «Ахмата».

Вассерман объяснил, что если бы генерал лично ознакомился с текстом, то понял бы отсутствие личных обвинений к себе.

Вассерман отметил, что просил Алаудинова только подтвердить отсутствие прямых связей с обсуждаемыми блогерами, и генерал это и сделал. Депутат также высказал уверенность, что в будущем командир ознакомится с его письмом и убедится в добрых намерениях.

В завершение Вассерман подчеркнул, что при необходимости готов защитить своего помощника и окажет ему поддержку, если возникнет такая необходимость.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в защиту командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова после волны критики в его адрес.